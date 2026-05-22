El Ayuntamiento de Cádiz licita durante dos años el servicio de comida a domicilio por 380.000 euros

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz (imagen de archivo). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la salida a licitación del servicio de comida a domicilio por un importe total de 380.622 euros, en concreto, 190.311 al año, y que tendrá una duración de dos años con la posibilidad de prorrogarlo por otro más.

Este servicio consiste en la elaboración y entrega de comida preparada, adecuada a las necesidades dietética de la persona beneficiaria, transportada en recipientes que garanticen la seguridad y salubridad de los alimentos, y tiene el objetivo de garantizar la correcta nutrición de las personas dependientes susceptibles de ser beneficiarias del servicio, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El precio ha tenido un incremento de casi 55.000 euros anuales. La previsión es de 21.900 servicios anuales para 60 usuarios, diez mas de los que había anteriormente. Además, se ha señalado que el precio unitario del menú ha subido a los 8,69 euros.

Otro de los asuntos aprobados ha sido la licitación para la concesión demanial para la explotación del quiosco-bar situado en la Glorieta Ana Orantes. Este establecimiento de hostelería se encuentra vacío y sin uso desde el pasado mes de diciembre.

La explotación va a salir a licitación por un período de diez años y el canon mínimo al alza anual será de 17.528,52 euros.

En esta Junta de Gobierno Local se ha procedido también a la licitaciones de dos proyectos reformados que se van a hacer en sendos colegios de la ciudad, debido a que anteriormente quedaron desiertas.

El primero de ellos es el de incorporación de protección solar en el CEIP Celestino Mutis. El proyecto consiste en sustituir las rejas de las ventanas que se encuentran en mal estado por carpintería de aluminio con lamas orientables con objeto de oscurecer los distintos espacios interiores. Con ello se reducirá la entrada de carga térmica al interior debido a la radiación solar.

Esta licitación va a salir por un importe de 82.691,44 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

El otro proyecto reformado es el de las obras de intervenciones en el CEIP Fermín Salvochea. Esta actuación se incluyo inicialmente en la estrategia Edusi pero la licitación quedó desierta.

La obra consiste en crear una cubierta en el escenario ubicado en el patio del colegio, la sustitución de las persianas y la reconstrucción de dos escaleras de acceso. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 55.441,07 euros.