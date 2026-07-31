Ayuntamiento de Cádiz otorga ayudas para la contratación de 88 mujeres con el programa 'Mujer, trabajadora y empresaria'

El alcalde de Cádiz en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz ha otorgado ayudas para la contratación de 88 mujeres por valor de más de 400.000 euros en la primera convocatoria del nuevo programa 'Mujer, trabajadora y empresaria'.

En una nota, el alcalde ha destacado que la resolución provisional de estas ayudas que puso en marcha el equipo de gobierno el pasado mes de abril con el objetivo de incentivar el empleo entre el colectivo de las mujeres. De las 88 mujeres beneficiadas 22 han sido asignadas dentro de la Línea 1, destinada a la contratación de mujeres por parte de las empresas, y las 66 restantes corresponden a la Línea 2, destinada a mujeres dadas de alta como autónomas y trabajadoras del mar.

"El éxito de esta primera convocatoria nos va a permitir ayudar a un colectivo, como es el de las mujeres, que es uno de los que más sufren el desempleo en nuestra ciudad", ha afirmado Bruno García, que ha señalado que en estos momentos casi el 60% de las personas desempleadas en la ciudad son mujeres y, por eso, "desde el equipo de gobierno pusimos en marcha estas ayudas, que en esta primera resolución ha demostrado que ha funcionado, agotando prácticamente todo el crédito previsto".

Además, ha anunciado que el 15 de septiembre abrirá el plazo para una segunda convocatoria de este programa, que contará con una inversión de 441.337 euros, para completar los 845.000 euros de presupuesto con el que cuenta el programa.