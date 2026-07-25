El Ayuntamiento de Cádiz refuerza la campaña de desinsectación del subsuelo con diez jornadas intensivas de tratamiento

Archivo - Un operario trabaja en el control de las cucarachas - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Cádiz pondrá en marcha desde este lunes, 27 de julio, y hasta el 7 de agosto una campaña extraordinaria de refuerzo de la desinsectación del subsuelo, con un total de diez jornadas intensivas de tratamiento en aquellas zonas de la ciudad donde se ha detectado una mayor presencia de cucarachas.

Esta actuación, que será ejecutada por la empresa adjudicataria del servicio de control integral de plagas urbanas, Athisa, forma parte del Plan de Control Integral de Plagas Urbanas contemplado en el contrato municipal y responde al seguimiento continuo que realiza la Delegación Municipal de Salud sobre la evolución de las plagas en la ciudad. Los trabajos se desarrollarán principalmente en las áreas detectadas para actuar de forma prioritaria, informa en una nota de prensa.

La concejala de Salud, Gloria Bazán, ha señalado que "el control de plagas requiere una vigilancia permanente y una planificación adaptada a la evolución de la situación en cada momento; y por eso, además de las campañas ordinarias, realizamos actuaciones de refuerzo allí donde los técnicos consideran que es necesario intensificar los tratamientos".

Asimismo, ha recordado que tras esta campaña extraordinaria se desarrollará la segunda campaña general de desinsectación, prevista entre finales de septiembre y finales de noviembre, dando continuidad al calendario anual de actuaciones establecido dentro del servicio municipal.

Desde la Delegación de Salud recuerdan que, tras la aplicación de los tratamientos, es habitual que puedan observarse cucarachas saliendo a la superficie. Se trata de un efecto normal del producto, ya que los insectos abandonan los conductos al verse afectados por el tratamiento y mueren poco después, por lo que esta circunstancia indica precisamente que la actuación está siendo efectiva.

El Ayuntamiento insiste también en la importancia de la colaboración ciudadana para maximizar la eficacia de estas campañas. En este sentido, recomienda a comunidades de propietarios, establecimientos y particulares que mantengan en buen estado sus redes de saneamiento privadas y, cuando sea necesario, realicen tratamientos de desinsectación de forma coordinada con las actuaciones municipales, ya que el control simultáneo de las redes públicas y privadas mejora significativamente los resultados obtenidos.