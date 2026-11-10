El Ayuntamiento de Cádiz refuerza las plazas de pernoctación para las personas sin hogar durante el temporal

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CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha reforzado las plazas de pernoctación para las personas sin hogar durante los días de fuertes lluvias anunciados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habilitando 30 plazas extraordinarias que se mantendrán mientras persistan las fuertes lluvias y las condiciones meteorológicas adversas.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que esta ampliación permite elevar hasta 142 el número total de plazas de pernoctación disponibles en Cádiz, sumando los recursos ordinarios y el refuerzo temporal.

En concreto, según ha indicado, el incremento de plazas se efectúan en el albergue (Centro de Acogida Municipal) pasando de 22 a 25 plazas, en el Centro Fermín Salvochea de 25 a 40 plazas y en la pensión de 20 a 32 plazas.

Además de esta ampliación de los recursos de alojamiento, el equipo de calle de los Servicios Sociales recorrerá toda la ciudad para atender a las personas sin hogar, informarles de las alternativas disponibles, ofrecerles acceso a los recursos de alojamiento y facilitarles la atención que necesiten.

Asimismo, se mantiene activo el servicio de emergencia de Cruz Roja, que complementa la intervención municipal en la atención a las personas en situación de sinhogarismo.

La Delegación Municipal de Servicios Sociales ha trasladado también toda la información sobre estas medidas extraordinarias a las entidades sociales que trabajan con las personas sin hogar en la ciudad, con el fin de que puedan hacerla llegar a quienes lo necesiten y derivar a los Servicios Sociales municipales a aquellas personas que requieran atención y valoración para acceder a los recursos disponibles.

El Ayuntamiento ha recordado que actualmente la ciudad de Cádiz cuenta con 112 plazas ordinarias de alojamiento, distribuidas entre el albergue municipal, el Centro Fermín Salvochea, la pensión concertada, el centro de Setenil de las Bodegas y Caballeros Hospitalarios.

Esta capacidad se ha incrementado mediante actuaciones como la rehabilitación completa del albergue municipal de la plaza Macías Rete y la consolidación durante todo el año de las 20 plazas de alojamiento concertadas en pensión, que anteriormente estaban disponibles únicamente durante las campañas de frío y calor, ha señalado.

Además, ha indicado que a estos recursos se sumará el futuro centro de acogida y reinserción de la calle Soledad, que contará con otras 22 plazas y estará especialmente destinado a personas en situación de segunda acogida, con un modelo de acompañamiento e intervención social individualizada.