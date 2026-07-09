Ayuntamiento de Cádiz señala que las obras de las 53 viviendas de alquiler social de la Avenida de Marconi están al 25%

El alcalde de Cádiz visitando las obras de nuevas viviendas en la Avenida Marconi. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, y la subdelegada del Gobierno de la nación en Cádiz, Blanca Flores, han visitado las obras de construcción de 53 viviendas protegidas de alquiler social que la empresa municipal de la vivienda está llevando a cabo en la Avenida de Marconi, que se encuentran al 25% de ejecución.

En una nota, ha recordado que el presupuesto de estos trabajos supera los 8,6 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Cádiz aporta 6,2 millones y el resto proceden de Fondos Next Generation, colaborando así en esta promoción tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de la nación.

De las 53 viviendas, 27 de ellas son de tres dormitorios y 26 de dos dormitorios. En la actualidad la obra se encuentra al 25% de ejecución y en fase de ejecución de la estructura, concretamente en el encofrado, armado y hormigonado de los pilares de la planta primera, según han explicado.

Asimismo, han indicado que en esta promoción de viviendas hay cupos especiales, como cinco viviendas reservadas para personas con discapacidad adaptadas para movilidad reducida, cuatro para personas con discapacidad no estando destinadas específicamente a personas con movilidad reducida, 20 viviendas reservadas a menores de 35 años, 20 viviendas para mayores de 65 y cutro viviendas de cupo general.

El edificio contará con nueve plantas, con planta sótano para garajes, planta baja para locales comerciales, planta primera para oficinas y de la segunda planta a la octava para viviendas.

El alcalde, Bruno García, ha destacado que "esta obra es muy simbólica e importante porque aborda uno de los problemas más importantes de esta ciudad y de todo el país, como es el caso de la vivienda", añadiendo que desde el Ayuntamiento de Cádiz "se responde a este problema con voluntad y sobre todo con presupuesto".

En este sentido, ha indicado que para la generación de vivienda se están llevando a cabo una serie de actuaciones, como es "una normativa que va a favor de lo residencial, en relación a las viviendas turísticas", además de con "medidas de planificación de suelo para que espacios que tenían otro uso se puedan dedicar a vivienda". "Por otro lado, estamos mejorando el parque municipal de vivienda de Cádiz que, por habitante, es el mayor de Andalucía".

A juicio del alcalde de Cádiz, "la clave en materia de vivienda es más construcción, más presupuesto y más inversión, como es el caso de esta promoción por la que 53 familias gaditanas accederán a una vivienda protegida de alquiler social".

Por su parte, la presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, ha indicado que "este proyecto es muy importante porque hace más de 20 años que no se construía un edificio de 53 viviendas en alquiler social asequible en la ciudad y, no es una idea, es algo tangible". Asimismo, ha añadido que Procasa tiene en ejecución en estos momentos en la ciudad 132 viviendas y está redactando proyectos para completar un total de 275 viviendas, "lo que significa inversión y compromiso al servicio de la ciudadanía".

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez, ha destacado el respaldo institucional en materia de vivienda y ha señalado que "la labor de la Junta como administración autonómica es ofrecer todas las líneas de subvenciones en cuestiones como el fomento del parque público o la eficiencia energética".

En el marco de esta visita ha añadido que "esto es una oportunidad para las familias que viven en Cádiz, que necesitan acceder a una vivienda, y para fijar la población al territorio y la Junta seguirá apoyando este tipo de iniciativas".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha destacado "el compromiso del Gobierno de España con el derecho a una vivienda digna y asequible a través de la promoción residencial de la avenida Marconi, una actuación que refuerza el parque público de vivienda y que cuenta con una aportación de más de 2,36 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, procedentes de los fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".