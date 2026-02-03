El Ayuntamiento de Cádiz suspende la limpieza viaria y el servicio de Parques y Jardines ante el temporal

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha informado de la suspensión temporal del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad, así como del servicio de Parques y Jardines, a partir de las 22,00 horas de este martes y hasta que finalice la situación climatológica excepcional.

Según ha detallado el Consistorio en una nota informativa, Teruel ha coordinado con las empresas adjudicatarias de ambos servicios la adopción de esta medida de carácter preventivo, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la salud tanto de las trabajadoras y trabajadores de los servicios como de la ciudadanía en general, evitando posibles riesgos derivados de la meteorología adversa.

La suspensión de estos servicios se mantendrá hasta que finalice dicho estado excepcional y se restablezcan las condiciones adecuadas para la prestación segura del servicio. Una vez normalizada la situación, se informará oportunamente de la reanudación de las actividades habituales. No obstante, se mantendrán retenes para situaciones excepcionales y estrictamente necesarias que puedan generar peligro o riesgo para la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha solicitado comprensión y colaboración a la ciudadanía ante esta circunstancia extraordinaria, que responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención. Asimismo, se ha recordado la activación del Plan de Emergencia Local en Fase 1 y la puesta en marcha de diversas medidas preventivas, entre ellas el cierre de parques públicos, instalaciones deportivas tanto al aire libre como cubiertas, así como de distintos equipamientos culturales.

En este sentido, permanecerán cerrados, además, los espacios de Entrecatedrales, los castillos de Santa Catalina y San Sebastián, el Torreón de las Puertas de Tierra y su paseo superior, el Museo del Títere, el Museo Litográfico, el Yacimiento Gadir y la Casa del Carnaval. Igualmente, no abrirán al público La Báskula, el Museo de las Cortes, el Centro Arbolí ni las bibliotecas municipales.

Por otro lado, con el objetivo de atender a las personas sin hogar, el centro Fermín Salvochea permanecerá operativo las 24 horas.