El Ayuntamiento de Conil (Cádiz) y UNEI crean nueve empleos en la mejora de la limpieza viaria

La alcaldesa de Conil con el director general de UNEI, Rafael Cía, y trabajadores que se incorporan en la localidad. - UNEI

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) ha puesto en marcha, de la mano de la empresa social UNEI, un nuevo servicio de ampliación de limpieza viaria que permitirá reforzar el mantenimiento de calles y espacios públicos del municipio y supondrá la creación de nueve puestos de trabajo, la mayoría de ellos destinados a personas con discapacidad.

Según ha indicado la empresa social en una nota, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, ha mantenido un encuentro con el director general de UNEI, Rafael Cía, en el que ambos han dado la bienvenida al nuevo equipo, que comenzará esta misma semana.

En este sentido, ha explicado que UNEI ha resultado adjudicataria de la licitación municipal para la ampliación de los servicios de limpieza viaria. Los trabajos contemplan el vaciado de papeleras, la limpieza de calles y zonas de uso público, contribuyendo a reforzar la imagen y el estado de conservación del municipio.

La licitación cuenta con una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por dos anualidades más y fiel a la misión social de UNEI, la mayoría de las personas contratadas son personas con discapacidad, que desarrollarán su trabajo mediante contratos fijos-discontinuos con una duración de siete meses al año.

Para la selección del personal, la empresa ha contado con la colaboración de entidades sociales de Conil. La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, ha destacado que "la ampliación de este servicio responde al compromiso de seguir mejorando la limpieza viaria y el cuidado de los espacios públicos, aumentando los efectivos en los meses de mayor afluencia turística".

"Este contrato genera oportunidades laborales para personas que encuentran mayores dificultades de acceso al empleo, reforzando así nuestro compromiso con la inclusión social y la igualdad de oportunidades", ha añadido la alcaldesa.

Por su parte, el director general de UNEI, Rafael Cía, ha mostrado su satisfacción por el inicio de este contrato, que supone "el primer gran trabajo de UNEI en Conil y en la Comarca de La Janda". Cía ha señalado la "ilusión de UNEI por arrancar un servicio que cumple una necesidad pública creando, a la vez, oportunidades de empleo", y ha trasladado a la alcaldesa la "vocación de crecimiento" de la compañía en el municipio.