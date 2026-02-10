Científicos siguen trabajando para garantizar "una vuelta segura" en Grazalema (Cádiz)

El alcalde de Grazalema con científicos del Instituto Geológico y Minero de España inspeccionando uno de los puntos del municipio. - AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha indicado que científicos y técnicos siguen trabajando en el pueblo para "garantizar una vuelta segura" y ha publicado una foto de científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la mañana de este martes, junto al alcalde, Carlos Javier García, inspeccionando una zona de la localidad.

"Somos conscientes de que todos nuestros vecinos se preguntan por el momento de volver a Grazalema y queremos que sepáis que científicos y técnicos siguen trabajando en nuestro pueblo para garantizar una vuelta segura", ha publicado en sus redes sociales el Ayuntamiento en un mensaje para los vecinos, recogido por Europa Press. Además, recuerda que la ciencia y el conocimiento están "al servicio de la seguridad".

"Debe seguir el ánimo", alientan desde el Ayuntamiento a sus vecinos, que desde la tarde el pasado jueves fueron desalojados como medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

Una salida que de momento no tiene fecha de retorno, tal y como explicó el mismo día del desalojo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dijo que iba a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema pudieron volver a sus casas antes de "seis o siete días".

Para que esa vuelta se pueda producir, ya señaló Juanma Moreno que se iba a estar pidiendo a los especialistas y geólogos que hicieran las pruebas de la situación del terreno donde se asienta Grazalema, con un acuífero de 18 kilómetros cuadrados, y pidió "cruzar todos los dedos para que de una manera casi inmediata puedan volver". Según ha puesto de relieve este martes el propio Ayuntamiento, en eso están los técnicos.

No obstante, cabe recordar que tras la salida de manera abrupta de la tarde del jueves de la semana pasada, 191 vecinos pudieron volver al municipio en la mañana del domingo, coordinados y acompañados por la Guardia Civil, para acceder a sus casas a recoger enseres y animales domésticos que habían quedado atrás tras al desalojo.