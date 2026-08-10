El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) intensifica las actuaciones para atajar la presencia de roedores en La Albarizuela

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de que trabaja desde hace varias semanas, de forma coordinada entre distintas delegaciones, para atajar la aparición de roedores en la zona de La Albarizuela y erradicar el problema.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, estas actuaciones se están desarrollando dentro del marco normativo, ya que los roedores se encuentran en un edificio abandonado de propiedad privada, cuyo acceso no está permitido sin autorización. A esta circunstancia se suma la existencia de una colonia de gatos en el inmueble, lo que dificulta tanto el tapiado del espacio como los trabajos de desratización.

Desde la pasada semana se están llevando a cabo actuaciones en la zona, de las que tienen conocimiento directo los responsables vecinales, entre ellos la presidenta de la AVV La Albarizuela, así como otros vecinos preocupados tanto por la presencia de roedores como por el posible impacto de estas intervenciones en la colonia felina. El Ayuntamiento ha asegurado que mantiene informados de forma continua a los vecinos sobre los trabajos que se están realizando.

La empresa especializada en control de plagas Lokimica ya realizó el pasado jueves, 6 de agosto, actuaciones en la calle Don Juan y sus alrededores, a las que se suma el correspondiente informe elaborado por la Policía Local sobre la situación. En estos momentos, la colonia felina se encuentra ya en el exterior del edificio abandonado, lo que permite intervenir en el inmueble con mayor seguridad.

Asimismo, el Consistorio ha explicado que este martes se llevarán a cabo nuevos trabajos de desratización en el interior del edificio, una vez eliminado el riesgo para los animales. Posteriormente, se procederá al tapiado de las zonas abiertas con el objetivo de evitar que la situación vuelva a repetirse.

El Ayuntamiento ha agradecido a los vecinos su paciencia, comprensión y colaboración, y les ha trasladado sus disculpas por las molestias o inconvenientes que hayan podido ocasionarse durante el desarrollo de estas actuaciones.