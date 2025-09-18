Ayuntamiento de La Línea resalta el respaldo de la Diputación de Cádiz a su memorando sobre el impacto del Brexit

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha resaltado este jueves el respaldo que el pleno de la Diputación de Cádiz ha dado su memorando sobre el posible impacto que el acuerdo sobre Gibraltar va a generar en esta localidad de la comarca del Campo de Gibraltar.

La propuesta de apoyo se planteó por parte de La Línea 100x100, que gobierna con mayoría en esta localidad, para su votación en el pleno de la institución provincial celebrado el pasado miércoles, siendo apoyada por el Partido Popular e Izquierda Unida y contando con el rechazo del PSOE.

Como ha recordado el Ayuntamiento en una nota, se trata de un documento "participativo" en el que se incluyen medidas para afrontar los retos que se plantean de cara al futuro. Así, recoge medidas en materia urbanística, fiscal, medioambiental, social, de movilidad o a nivel de infraestructuras, instando a "una financiación efectiva" de estas medidas y solicitando del Gobierno de España "la creación de un sistema específico de financiación municipal para La Línea de la Concepción".

Javier Vidal, concejal en el Ayuntamiento linense y diputado provincial por La Línea 100x100, fue el encargado de defender la propuesta en el pleno de la Diputación, recordando "el impacto profundo" que el acuerdo iba a tener en su ciudad y solicitando el apoyo.

El PSOE, a través de su representante Ana Ruiz Domínguez, fue la única en intervenir en este punto, pidiendo al PP que "deje de sembrar dudas" sobre este acuerdo, que supondrá "la eliminación física de la Verja" y con ello "garantizando la movilidad" de vecinos del Campo de Gibraltar.

La socialista anunciaba su voto en contra al considerar que la moción "es fruto del egoísmo y de la falta de solidaridad territorial de La Línea 100x100" y que defiende "las causas que llevaron precisamente al Reino Unido a votar a favor de su salida de la Unión Europea".