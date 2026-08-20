El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) ejecuta obras de recuperación paisajística en el Paseo Antonio Ariza Cañadilla

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en una visita a los trabajos que se están llevando a cabo en el Paseo Antonio Ariza Cañadilla - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha supervisado este jueves el avance de las obras de recuperación paisajística del Paseo Antonio Ariza Cañadilla, una actuación que está en una fase "muy avanzada" que tiene un coste de 297.919,15 euros.

En una nota, el Consistorio ha señalado que con estos trabajos se está transformado este enclave, situado entre las playas de La Muralla y La Calita junto al Castillo de Santa Catalina, en un espacio renovado, con una nueva imagen "más verde, accesible y plenamente integrada" en uno de los paisajes "más singulares y de mayor belleza" de la costa oeste portuense.

"Estamos recuperando un lugar con una enorme historia y un valor paisajístico extraordinario para convertirlo en un espacio del que podamos disfrutar todos. Un paseo abierto al mar, al paisaje y también a nuestra propia historia", ha afirmado el alcalde.

En esa línea, ha señalado que la ejecución de este proyecto es "un magnífico ejemplo de cómo queremos seguir avanzando", apostando por la recuperación de espacios que estaban "infrautilizados", cuidando el entorno y poniendo en valor "aquello que nos hace únicos".

De esta manera, ha subrayado que El Puerto cuenta con un patrimonio natural e histórico "excepcional" y que su responsabilidad es "conservarlo, mejorarlo y hacerlo accesible para que pueda ser disfrutado por todos".

Las obras han avanzado de forma significativa y permiten redescubrir este recorrido, hasta ahora utilizado principalmente como zona de paso entre playas, para convertirlo en un espacio de paseo.

La intervención recupera para la ciudad un enclave llamado a convertirse en un nuevo punto de encuentro desde el que disfrutar de unas vistas al litoral y al Castillo de Santa Catalina.

El proyecto incorpora nuevas zonas verdes con vegetación mediterránea adaptada al entorno costero, áreas de sombra y descanso, mobiliario urbano y distintos elementos que ponen en valor la identidad histórica y paisajística del lugar. Asimismo, se ha trabajado en la preparación y mejora del terreno y en la implantación de una red de riego eficiente que garantizará el adecuado desarrollo de las nuevas plantaciones.

Contempla también la instalación de réplicas de cañones del siglo XVII como recuerdo del carácter defensivo de esta zona, así como monolitos dedicados a Antonio Ariza Cañadilla, el portuense que da nombre al paseo y cuya trayectoria estuvo vinculada al mundo del vino, el caballo y los lazos entre El Puerto y México.

Además, incluye la mejora de las zonas ajardinadas y del entorno del acantilado, así como la renovación de distintos elementos deteriorados por el paso del tiempo y el uso, reforzando la integración paisajística de todo el recorrido y mejorando su conexión con las playas y el Castillo de Santa Catalina, uno de los referentes patrimoniales de la ciudad.

El Paseo Antonio Ariza Cañadilla discurre junto a las antiguas murallas del Fuerte de Santa Catalina, declarado Bien de Interés Cultural, un enclave que formó parte del histórico sistema defensivo de la costa. Esta intervención permite recuperar, no solo un espacio de gran valor ambiental, sino también reforzar el vínculo de este paisaje con la historia de El Puerto.

La recuperación del Paseo Antonio Ariza Cañadilla forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'El Puerto de Santa María, Costa Oeste', dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está financiada con fondos europeos NextGenerationEU.

Por último, el alcalde ha anunciado que, en una segunda fase y con fondos municipales, el Ayuntamiento continuará mejorando y manteniendo este entorno.

Entre las actuaciones previstas se contempla la sustitución de las actuales farolas por nuevas luminarias solares LED, la mejora del pavimento y de la barandilla, así como la creación de un aparcamiento disuasorio en una parcela de equipamiento municipal para favorecer la movilidad en la zona.

Además, se redactará un proyecto para poner en valor el Fuerte de Santa Catalina, que formó parte de la defensa de nuestra costa y cuya construcción fue ordenada por Carlos I y ejecutada durante el reinado de Felipe II.