El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) impulsa una nueva promoción de 176 VPO en El Paseo

El alcalde de El Puerto en la zona donde se van a construir 176 nuevas VPO. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el consejero delegado de Avanza El Puerto, Antonio Jesús Ruiz, ha anunciado que la empresa municipal ha solicitado la aprobación definitiva del estudio de detalle que permitirá desarrollar una promoción de 176 viviendas de protección oficial (VPO) en la zona de El Paseo.

Según ha explicado en una nota, el proyecto se ubica en una parcela del Plan Parcial El Juncal, junto al Centro Deportivo Marcos Monge y muy próxima al Centro Comercial El Paseo, un "entorno plenamente consolidado, bien comunicado y dotado de todos los servicios necesarios para acoger una nueva promoción residencial".

Asimismo, ha señalado que esta actuación resulta posible gracias al Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía en enero de 2025, que permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida con el objetivo de aumentar la oferta residencial y acelerar la construcción de nuevas promociones.

"El acceso a la vivienda constituye uno de los mayores desafíos que afrontan hoy nuestros jóvenes y muchas familias, por eso este Gobierno actúa desde todos los frentes y genera suelo, impulsa promociones públicas, colabora con otras administraciones y aprovecha todas las herramientas normativas disponibles para construir más vivienda protegida", ha subrayado el alcalde, Germán Beardo.

La promoción contempla la construcción de 176 viviendas protegidas, destinadas prioritariamente a jóvenes y familias que cumplan los requisitos de acceso establecidos para este tipo de promociones.

Según las previsiones de Avanza El Puerto, las viviendas se desarrollarán bajo la modalidad de Vivienda Protegida de Régimen Especial, la categoría que establece los precios máximos más reducidos tanto para venta como para alquiler, lo que facilita el acceso a quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado residencial.

El desarrollo ocupa una parcela de aproximadamente 14.300 metros cuadrados, incluye 700 metros cuadrados de locales comerciales, una planta sótano de 3.600 metros cuadrados destinada a aparcamientos y supone una inversión estimada cercana a los 25 millones de euros, ha explicado el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha recordado que Avanza El Puerto inició la tramitación del Estudio de Detalle en enero de este año. Tras la aprobación inicial, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la comunicación a los propietarios colindantes y la solicitud de los informes sectoriales preceptivos, la empresa municipal solicita ahora la aprobación definitiva.

La normativa establece un plazo máximo de tres meses para resolver este procedimiento. Una vez obtenida la aprobación definitiva, Avanza El Puerto podrá solicitar la licencia de obras e iniciar la ejecución de la promoción. La empresa municipal prevé además acogerse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla ayudas para la promoción de vivienda protegida y contribuirá a reforzar la viabilidad económica del proyecto.

Finalmente, el alcalde ha recordado que esta nueva promoción se suma a la estrategia integral que el Ayuntamiento viene desarrollando desde el inicio del mandato para ampliar la oferta de vivienda asequible en El Puerto. "La vivienda no se resuelve con anuncios, sino con gestión y cada expediente urbanístico que desbloqueamos, cada parcela que desarrollamos y cada promoción que ponemos en marcha acerca un poco más a muchos portuenses la posibilidad de vivir en su ciudad", ha concluido el alcalde.