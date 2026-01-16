Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) habilita aseos para las familias afectadas por incendio de sus casas en noviembre

Módulos de aseo para la higiene personas de las familias del edificio Miramar, en el barrio del Río San Pedro, afectados por el incendio del garaje ocurrido el pasado 20 de noviembre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha habilitado desde este viernes módulos de aseo para la higiene personas de las familias del edificio Miramar, en el barrio del Río San Pedro, afectados por el incendio del garaje ocurrido el pasado 20 de noviembre de 2025 y que los dejó sin suministro de agua.

Estas instalaciones van a estar disponibles durante seis meses tras formalizar un contrato de emergencia, siendo prorrogables otros seis si fuera necesario, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El edificio, que cuenta con 124 viviendas, sufrió un incendio de considerable magnitud en el garaje comunitario. El fuego provocó daños estructurales que obligaron a apuntalar partes del inmueble para evitar riesgos, así como la división del edificio en dos zonas, una zona verde menos afectada y una zona roja con problemas estructurales más graves. Además, las llamas dañaron los bajantes del edificio.

Como consecuencia de todo esto, cualquier uso de agua en las viviendas --duchas, lavadoras, fregaderos o inodoros-- filtraba directamente al garaje, por lo que fue la propia comunidad de propietarios quien solicitó el corte del suministro, que se ejecutó a través de GEN, dejando a las familias sin agua corriente ni saneamiento, según se ha detallado.

Desde los primeros días, el Ayuntamiento puso a disposición de las personas afectadas las instalaciones de la Sala de Barrio como espacio de apoyo para cubrir necesidades básicas de duchas e inodoros, siendo el 25 de diciembre el único día que permanecieron cerradas.

Posteriormente, se instalaron tres grifos exteriores para que los afectados pudieran recoger agua, y se contrataron dos aseos químicos, un servicio que posteriormente asumió la comunidad de propietarios y que dejó de abonarse el pasado 7 de enero, quedándose el vecindario nuevamente sin este recurso.

Para ofrecer una solución a las familias afectadas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un contrato de emergencia que permitirá disponer durante seis meses de dos módulos completos, masculino y femenino, cada uno equipado con tres inodoros, tres duchas y cuatro lavabos. Estos módulos se han instalado junto al edificio y se suman al uso de duchas e inodoros de la Sala de Barrio, que permanecerán a disposición del vecindario.

El Ayuntamiento ha explicado además que ya han llegado los nuevos tubos para reponer los bajantes y que la empresa contratada por la comunidad prevé iniciar la instalación "de inmediato". Con ello se espera que las familias puedan ir recuperando progresivamente la normalidad "en las próximas semanas".

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha trasladado que el Ayuntamiento ha estado apoyando "en todo momento" a los vecinos y vecinas, especialmente porque "se trata de una situación excepcional que afecta a la vida diaria de más de un centenar de familias".

Aurora Salvador ha subrayado que, aunque el origen del problema es de carácter privado y corresponde a las aseguradoras del edificio, el Ayuntamiento ha puesto "todos los medios a su alcance" para garantizar soluciones temporales y "aliviar las dificultades del vecindario mientras se completan las reparaciones".