El Ayuntamiento de El Puerto realiza su ofrenda floral a la Hermandad de Humildad y Paciencia

Imagen de este Jueves Santo de la visita del alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, a la Hermandad de Humildad y Paciencia. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha realizado en la mañana de este Jueves Santo la ofrenda floral a la Real Muy Antigua y Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora del Desconsuelo, San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol en sus Tres Negaciones, en la iglesia conventual del Espíritu Santo.

Los tenientes de alcalde de Fiestas, David Calleja, y Presidencia, Javier Bello, y las concejales de Igualdad, Silvia Gómez, y Bienestar Social, Carmen Lara, han acompañado al regidor portuense en este acto.

El alcalde ha expresado al hermano mayor, José Carlos Romero, y a su Junta de Gobierno, sus mejores deseos para su Estación de Penitencia de la Hermandad de Humildad y Paciencia, cuyos 500 nazarenos partirán a las 17:00 horas, mientras que su regreso en el templo se prevé sobre las 23:30 horas, según una nota municipal.

Su itinerario comprende Espíritu Santo, Albareda, Caldevilla, Larga, Descalzos, Jesús Cautivo, Ganado, Zarza, San Juan, Cruces, San Sebastián, Estación de Penitencia en Basílica (20:15), Plaza de España, Vicario, Ganado, Plaza de Abastos, Placilla, Luna, Nevería, Carrera Oficial (22:00), Larga, Chanca, Albareda, Ángel Urzáiz y Ribera del Río, para regresar a su templo.

Por lo que respecta a los estrenos de esta Semana Santa 2026, se ha dorado parte del canasto lateral del paso de misterio, y en el frontal se incorporan dos querubines policromados realizados por el artista portuense Adrián Ríos.

La imagen del romano estrena capa en terciopelo. Además, un traje de luces donado por el torero José Luis Galloso se ha convertido en una nueva saya para la Santísima Virgen del Desconsuelo.

También estrena juego de cuatro ciriales plateados y pértiga, cuatro varas de presidencia y un juego de dos codales con tulipa. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical La Fe, de Granada y de la A.C. Banda de Música 'Maestro Infantes' de Los Barrios. El itinerario incluye como puntos de especial interés en la Bodega Obregón, donde le cantarán una saeta, o calle Vicario, entre otros.