Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) acomete la recta final de las 81 nuevas viviendas públicas de Ronda del Estero

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, en el piso piloto de una de las 81 viviendas públicas que se están construyendo en Ronda del Estero. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha visitado este jueves las obras de la promoción de 81 nuevas viviendas públicas en Ronda del Estero, que encaran su fase de terminación en varios de sus bloques. En las próximas semanas está previsto finalizar el primer bloque, y a partir de ahí se irá culminando mensualmente el resto hasta completar el conjunto residencial.

Acompañada por el equipo técnico y la dirección facultativa, la alcaldesa ha podido comprobar in situ los acabados del piso piloto y el estado actual de los trabajos, que avanzan "sin incidencias", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Tras superar el periodo de lluvias y temporales, el ritmo de obra se ha intensificado, permitiendo acelerar los acabados y las instalaciones interiores. Así, se ha podido comprobar que la cubierta ha aguantado bien los envites del tiempo sin ningún tipo de contratiempos.

La promoción entra ahora en una etapa "clave", centrada en la finalización de las viviendas y la instalación de los principales elementos constructivos y de eficiencia energética. Entre ellos destaca la colocación del sistema de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, conectado a placas fotovoltaicas, así como la instalación de ventanas sostenibles con carpintería de altas prestaciones y doble acristalamiento.

Como se ha indicado, todo el edificio está diseñado para alcanzar la máxima calificación energética A+, lo que se traducirá en un importante ahorro de energía y, por tanto, en una reducción significativa de los costes mensuales para las familias adjudicatarias.

Durante la visita también se ha podido comprobar la calidad de la iluminación natural de las viviendas, uno de los aspectos cuidados en el diseño del proyecto para garantizar confort y bienestar, y se ha presentado el piso piloto completamente terminado, que refleja la calidad de los materiales y acabados.

Las viviendas cuentan con carpintería exterior de PVC con monobloc de persianas y doble acristalamiento, paredes con terminación lisa en blanco, tabiquería de doble aplacado y puertas lacadas en blanco. Las cocinas se entregarán amuebladas y equipadas con vitrocerámica, y las viviendas disponen de amplios cuartos de baño y distribuciones funcionales, con tres dormitorios --uno principal y dos dobles-- en la mayoría de los casos.

La planificación establece una hoja de ruta clara para concluir las obras por unidades, mientras se trabaja en los remates interiores y elementos comunes, avanzando progresivamente hacia la conclusión de cada bloque.