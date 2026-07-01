El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) coordina el dispositivo de seguridad para la Feria del Carmen y de la Sal

Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de San Fernando con motivo de la Feria de El Carmen. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Junta Local de Seguridad ha definido el operativo para la Feria del Carmen y de la Sal, coordinado por el Ayuntamiento de San Fernando, presidida por la concejala de Prevención, Seguridad y Protección Civil, María José Foncubierta, y que ha contado con la participación telemática de la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores.

Durante la reunión, tanto la Policía Nacional como la Subdelegación del Gobierno han destacado que la Feria del Carmen y de la Sal se consolida como "una de las más seguras de la provincia, motivo por el que se mantiene un dispositivo similar al del pasado año, tras los buenos resultados obtenidos", según ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

El despliegue contará con la participación de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil --incluidas las unidades de Tráfico y Seprona--, Protección Civil, Bomberos y los servicios sanitarios, que prestarán servicio tanto en el recinto ferial del Parque Almirante Laulhé como en la zona de atracciones de Bahía Sur. Como en ediciones anteriores, el Puesto de Mando Avanzado se instalará en el pabellón del parque, en la zona del almacén.

Por su parte, en el ámbito sanitario cada jornada habrá dos ambulancias y un puesto médico dotado con médico, personal de enfermería y técnicos de emergencias sanitarias. A este dispositivo se sumarán los equipos municipales de mantenimiento urbano y del servicio eléctrico para atender cualquier incidencia que pueda producirse durante la feria.

Entre las principales novedades de este año el Ayuntamiento ha destacado el refuerzo de la Unidad de Policía Local de paisano, que ha pasado de contar con tres efectivos a estar integrada por 32 agentes. Esta unidad también desarrollará su labor durante la feria, reforzando las tareas de vigilancia, prevención e inspección en el recinto y su entorno.

Asimismo, la Policía Autonómica reforzará la vigilancia para garantizar el cumplimiento de los aforos y controlar el consumo de alcohol por parte de menores. La Policía Local será la encargada de regular el tráfico en las inmediaciones del recinto ferial y a partir de las 20,00 horas se restringirá diariamente la circulación en las avenidas General Pujales y Arenal, quedando habilitado únicamente el carril derecho para el acceso de vehículos autorizados, transporte público y servicios de emergencia.

El Día de la Mujer, el 15 de julio, el corte se adelantará a las 13.00 horas para facilitar el desarrollo de las actividades previstas durante toda la jornada. Durante estos cortes únicamente podrán acceder ambulancias, taxis, vehículos de emergencias y residentes con acceso a garajes.

Por su parte, la Guardia Civil controlará los principales accesos a la ciudad para favorecer la fluidez del tráfico y evitar congestiones, mientras que el Seprona realizará inspecciones para garantizar el correcto estado de conservación de los productos alimentarios que se comercialicen en el recinto.