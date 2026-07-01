El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) pondrá una nueva zona para autocaravanas en el entorno de la playa de Camposoto

Aparcamiento para autocaravanas en San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que pondrá en funcionamiento en los próximos días una nueva zona de aparcamiento para autocaravanas en el entorno de la playa de Camposoto, trasladando el espacio habilitado hasta ahora a una ubicación más amplia y funcional, junto al Centro de Visitantes del Parque Bahía de Cádiz.

Según ha explicado en una nota, esta medida responde al importante crecimiento que ha experimentado la llegada de autocaravanas a Camposoto en los últimos años y al objetivo de seguir favoreciendo este tipo de turismo sin perjudicar la convivencia con el resto de usuarios de la playa ni la disponibilidad de plazas de aparcamiento para la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha recordado que la normativa vigente permite a las autocaravanas aparcar en los estacionamientos públicos en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, siempre que no desarrollen actividades propias de la acampada.

En este sentido, ha recordado que precisamente para ordenar esa presencia y evitar que estos vehículos se distribuyeran por todo el entorno de la playa, el Ayuntamiento habilitó en su día un espacio específico, una medida que fue impulsada a petición de personas usuarias de la ciudad y asociaciones nacionales del sector.

El área actualmente destinada a autocaravanas registra una ocupación prácticamente permanente, una circunstancia que ha llevado al Ayuntamiento a buscar una alternativa que permita ofrecer un mejor servicio y, al mismo tiempo, mejorar la convivencia con el resto de vehículos que utilizan los aparcamientos de la playa.

La nueva ubicación, situada junto al Centro de Visitantes, dispone de una superficie mayor y permite compatibilizar el estacionamiento de autocaravanas con el de turismos en aquellos momentos en los que exista una elevada demanda de plazas en el resto de espacios. Además, está conectada con la playa mediante el sendero peatonal habilitado, garantizando un acceso cómodo, seguro y accesible para las personas usuarias.

El Ayuntamiento ha indicado que ya ha adecuado este espacio y se instalará la señalización correspondiente, por lo que la nueva zona entrará en funcionamiento de forma definitiva en los próximos días.