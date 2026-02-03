El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) refuerza la coordinación de los servicios municipales ante el temporal

Archivo - Fachada exterior del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha celebrado una reunión de coordinación, presidida por la alcaldesa, Patricia Cavada, con los distintos servicios municipales dependientes del gobierno local con competencias en materia de seguridad, emergencias y servicios públicos. El encuentro ha tenido como objetivo analizar la situación actual y activar los servicios y recursos disponibles, que han sido reforzados para ofrecer una mayor cobertura y seguridad, en función de la evolución de la situación meteorológica.

Durante la reunión se ha informado de la activación del Comité de Emergencia Local (Cecopal) ante la declaración de alerta naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la activación del nivel 2 de emergencia por la Junta de Andalucía, una circunstancia que sitúa al municipio bajo la coordinación autonómica, según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa.

En el ámbito de las medidas organizativas y de personal, se ha llevado a cabo la coordinación de los retenes de los servicios de limpieza y jardines, prestando especial atención a la situación de los contenedores. En este contexto, se ha decidido suspender la recogida de residuos durante el periodo de alerta, tanto para garantizar la seguridad de los trabajadores como para evitar el desplazamiento de los contenedores a causa de las fuertes rachas de viento.

En relación con el personal de la plantilla municipal, se ha trasladado que el personal no esencial que resida fuera del municipio podrá acogerse a la modalidad de teletrabajo, con el fin de minimizar desplazamientos y garantizar la seguridad. Asimismo, se ha acordado el cierre de todas las instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores, mientras se mantenga la situación de alerta.

Entre los servicios de emergencia activados se encuentran efectivos de la Policía Local, Protección Civil, los servicios de limpieza y jardines, el servicio de mantenimiento de edificios municipales y la empresa Hidralia, también en coordinación con el Consorcio de Bomberos. Los equipos cuentan ya con material específico para hacer frente a posibles inundaciones, como autobombas y barreras de contención.

Desde el Ayuntamiento se ha activado un dispositivo propio de actuación ante una posible evacuación de zonas sensibles, con distintos recursos y elementos ya dispuestos en caso de que fuera necesario. De igual modo, se ha contactado con personas sin hogar para ofrecerles alojamiento en los recursos habilitados, y se ha comprobado la situación de los animales de la protectora municipal, que se encuentran bajo custodia del Ayuntamiento.

La Aemet prevé para este miércoles fuertes rachas de viento y precipitaciones moderadas, por lo que se recomienda extremar la precaución ante la posible aparición de inundaciones en determinadas zonas del municipio. En este contexto, el Ayuntamiento de San Fernando ha instado a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención, evitando desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y asegurando objetos en balcones, azoteas y ventanas que puedan desprenderse a causa del viento. Asimismo, el Consistorio ha asegurado que continuará realizando un seguimiento constante de la evolución de la situación y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales de comunicación.