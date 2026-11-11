Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) reparte sacos y barreras en zonas de riesgo de acumulación de agua por el temporal

Responsables del Ayuntamiento de San Fernando con barreras de contención que se han repartido a vecinos y negocios de zonas con tendencia a acumular agua con fuertes lluvias. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha empezado a repartir materiales y elementos de contención, como sacos y barreras, para dirigir el agua y evitar que pueda entrar en viviendas y edificios, en enclaves que presentan mayor riesgo de acumulación de agua, por la previsión de lluvia ante la alerta naranja decretada por el paso de la borrasca Charles.

En un comunicado, el Consistorio ha confirmado que a las 09,00 horas se ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de Preemergencia, situación operativa cero.

Así, los servicios de emergencia están coordinados, revisando y reforzando las medidas de protección en aquellos lugares que tienden a registrar acumulaciones de agua.

Además, se mantiene preparado un dispositivo de regulación del tráfico que contempla posibles cortes en calles "especialmente vulnerables", como Santo Entierro, San Nicolás y Almirante Cervera, así como en distintos puntos de la zona baja de la ciudad, entre ellos Buen Pastor, San Onofre y San Marcos.

En caso de que las circunstancias lo requieran, se establecerán restricciones a la circulación y desvíos alternativos por la Ronda del Estero.

Estas medidas, se ha advertido, se adoptarán en función de la intensidad de las precipitaciones y de las posibles incidencias que se produzcan a lo largo de esta jornada.

San Fernando es uno de los municipios del litoral gaditano donde la Junta ha decretado además la suspensión de la actividad lectiva, por lo que el alumnado no ha acudido hoy a clase.