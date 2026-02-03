El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) suspende para este martes la recogida de basura debido al temporal de viento

Archivo - Fachada exterior del Ayuntamiento de San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que ante la previsión de fuertes rachas de viento para las próximas horas debido a la borrasca que afecta al litoral gaditano, que hace que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado un aviso de nivel naranja por viento desde las 22,00 horas de este martes, ha decidido suspender la recogida de residuos sólidos urbanos en los contenedores a partir de esa hora y durante el periodo de alerta del miércoles.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que se toma la decisión priorizando la seguridad de los trabajadores. No obstante, se mantendrá un retén de emergencia operativo para intervenir en caso de incidencias, como el desplazamiento de contenedores provocado por el viento.

En este sentido, ha añadido que esta medida se adopta con el objetivo principal de evitar situaciones de riesgo, ya que los contenedores de residuos, debido a su peso y dimensiones, presentan mayores dificultades de manejo en condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, el hecho de que los contenedores mantengan cierta carga en su interior contribuye a evitar su desplazamiento por efecto de la lluvia y el viento, una circunstancia que ha sido especialmente tenida en cuenta.

Una vez finalice la situación de alerta, previsiblemente a las 16,00 horas del miércoles día 4 de febrero, el servicio de recogida de residuos se reanudará de manera inmediata, reforzándose tanto durante la tarde del miércoles como en la mañana del jueves 5 de febrero, con el fin de normalizar el servicio lo antes posible.

Por todo ello, el Ayuntamiento de San Fernando ha apelado a la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía en estas "circunstancias excepcionales", solicitando que se evite depositar residuos en los contenedores y, especialmente, en el entorno de las islas de recogida, con el fin de prevenir acumulaciones innecesarias, molestias a la población y riesgos derivados del temporal.

De igual forma, el resto del personal de emergencias, los servicios de mantenimiento de jardines, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y la empresa Hidralia, en coordinación para garantizar la seguridad y actuar donde sea necesario.

Por otra parte, y atendiendo a las recomendaciones de los partes meteorológicos oficiales, el Ayuntamiento ha decidido mantener cerrados los parques públicos, el Cementerio Municipal y las instalaciones deportivas al aire libre durante la jornada de martes y miércoles.