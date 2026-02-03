El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) va a desalojar las zonas inundables del municipio ante la alerta naranja

La alcaldesa accidental de San Roque, María del Mar Collado, en la reunión de coordinación ante el temporal. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha anunciado que, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía, se van a desalojar las zonas inundables del municipio ante la alerta naranja por la borrasca Leonard, que se iniciará en la noche de este martes. Asimismo, ha apuntado que ha comenzado a habilitar el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para acoger a las personas desalojadas.

Según ha indicado en una nota, la alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha participado en el mediodía de este martes en una reunión telemática de los primeros ediles de la comarca con responsables de Emergencias 112 de Andalucía. En esta videoconferencia, la Junta de Andalucía ordenó el desalojo de zonas inundables en el municipio de San Roque ante la posibilidad de que los ríos se desborden debido a las intensas lluvias y el viento fuerte que generará la borrasca Leonardo a partir de la noche de este martes. Además, se estableció el nivel 2 de alerta.

A raíz de esta reunión, a la que también asistieron los tenientes de alcalde de Seguridad y Obras y Servicios, David Ramos y Belén Jiménez, así como el jefe de la Policía Local, Rubén Pérez, se convocó para las 14,30 horas al órgano de coordinación Cecopal, que se reunirá también por la noche y, en principio, en dos ocasiones durante la jornada del miércoles.

La alcaldesa accidental ha explicado que, a la espera del listado definitivo de las zonas inundables que tiene que enviar la Junta, desde Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil se va a comenzar inmediatamente con el desalojo de la población de la ribera del río Guadarranque, tanto en la barriada de Estación de San Roque como en la barriada de Guadarranque. Cuando se disponga de la información por parte de la Administración Autonómica, se llevarán a cabo los desalojos en las restantes zonas.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a habilitar el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para acoger a las personas desalojadas, que dispondrán de los medios adecuados para su atención. Finalmente, la alcaldesa accidental ha hecho un llamamiento a la prudencia a la población, así como que sigan las recomendaciones y órdenes de las autoridades.

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha dado aviso de alerta naranja en la zona del Estrecho para la noche de este martes y la jornada del miércoles.

Ante esta situación, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, pidió ya por la mañana la máxima precaución a la población sanroqueña. En similares términos se expresó el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando a mediodía del martes anunció el cierre de los centros educativos en la mayor parte de la región, momento en el que también informó de que a las 20.00 horas la población campogibraltareña recibirá un mensaje EsAlert para avisar del riesgo.

En principio, el aviso naranja por viento y fenómenos costeros estará activo desde las 22,00 horas de este martes hasta las 16,00 del miércoles, y a partir de entonces y hasta las 21.00 horas pasará a ser aviso amarillo. El aviso naranja por lluvias se iniciará a las 00,00 horas y durará hasta las 23,59 del miércoles.

Para evitar accidentes y riesgos innecesarios, desde la noche de este martes permanecerán cerradas las instalaciones deportivas y culturales del Ayuntamiento, los cementerios, los parques infantiles y de mayores, las actividades de la Universidad Popular, los centros de participación activa para personas mayores y los talleres de la Delegación de Asuntos Sociales. También se informa que mañana 4 de febrero no habrá servicios de autobuses en San Roque.