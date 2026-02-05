Ayuntaniento de Ubrique (Cádiz) pide a la población próxima al cauce del río que suban a una planta alta

Paso del río Ubrique por esta misma localidad de la sierra de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

UBRIQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha elevado la alerta a nivel 2 de emergencia ante la crecida del río Ubrique, que discurre por este municipio de la sierra de Cádiz, y ha pedido a los vecinos que vivan en plantas bajas próximas a su cauce que se reubiquen en plantas más altas.

En algunos puntos de la localidad ya se han registrado incidencias por la inundación de calles debido al aumento del caudal del río y a las lluvias, y un muro de contención en la zona de La Esperanza ha empezado a colapsar, con riesgo de caída por la fuerza con la que baja el río en ese punto.

Además, en la trasera de la calle San Francisco Javier, el río Ubrique baja al límite de alcanzar las entradas de las viviendas, y en la confluencia entre las calles Azorín y Ramón y Cajal, el agua es una balsa de varios centímetros de altura.

El Ayuntamiento, apoyado por los servicios de emergencia ha procedido también al desalojo preventivo de los bloques 5,7 y 9 de la calle Manuel de Falla, y la Unidad Militar de Emergencias se ha desplazado a Ubrique para colaborar en la zona tras el desprendimiento de la tierra en la zona de la guardería La Esperanza y por la aparición de una grieta de grandes dimensiones, que puede provocar el desprendimiento del terreno colindante, causando el bloqueo del puente en Herrera Oria.