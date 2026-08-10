Barbate (Cádiz) recibirá más de 7,3 millones para reparar infraestructuras afectadas por las inundaciones

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, junto a la primera teniente de alcalde, Ana Moreno, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha anunciado que recibirá 7,3 millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por las inundaciones y las lluvias torrenciales de invierno, una financiación destinada a la reparación, restitución, reconstrucción y mejora de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales.

La ayuda se enmarca en el programa estatal de apoyo a las entidades locales para actuaciones relacionadas con los daños provocados por fenómenos meteorológicos adversos, y permitirá acometer un total de 26 actuaciones en distintos puntos del municipio, como ha indicado el Consistorio en una nota.

Esta inclusión supone además una rectificación por parte del Gobierno de España, ya que Barbate había quedado fuera inicialmente de estas ayudas. Así, se ha valorado que tras las gestiones realizadas por el gobierno local, finalmente el municipio haya sido incluido y podrá disponer de una inversión superior a los 7,3 millones.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran intervenciones en edificios e instalaciones municipales, centros educativos, caminos rurales, instalaciones deportivas y culturales, así como importantes actuaciones relacionadas con la red de aguas.

Con esta cuantía se actuará en colegios, edificios municipales, infraestructuras y vías, además de prever la construcción de nuevos colectores de aguas pluviales, con una inversión de más de 5,34 millones de euros, la actuación de mayor cuantía.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha valorado positivamente la inclusión definitiva del municipio y ha agradecido al Gobierno de España que haya rectificado su decisión inicial y haya atendido las necesidades de Barbate.

Además, ha destacado el trabajo realizado por los servicios técnicos municipales, que han elaborado la documentación y las memorias necesarias para justificar los daños y las actuaciones a desarrollar.

"Es una buena noticia para Barbate. Inicialmente nuestro municipio había quedado fuera y hemos trabajado para que se rectificara esta situación. Agradecemos al Gobierno de España que finalmente haya incluido a Barbate y que podamos contar con estos más de 7,3 millones de euros de fondos europeos a los que ahora sí podemos acceder para reparar los daños y mejorar infraestructuras que son importantes para nuestro municipio", ha señalado el alcalde.