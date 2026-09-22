La Base de Rota (Cádiz) sustituirá el vallado de la playa del Chorrillo para mejorar la seguridad y mantener la pesca

Vallado de la playa del Chorrillo de Rota. - MINISTERIO DEFENSA

ROTA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Base Naval de Rota (Cádiz) sustituirá el vallado situado en el entorno de la playa del Chorrillo por un nuevo cerramiento de 120 metros que permitirá mejorar la seguridad de la zona y reducir los problemas ocasionados por el deterioro de la estructura actual, además de la pesca desde el espigón.

Según ha indicado el Ministerio de Defensa en una nota, la actuación, acordada con el Ayuntamiento de Rota, contempla situar el nuevo cerramiento de dos metros y medio de altura directamente sobre el espigón que separa el recinto militar y Rota. La obra, adjudicada a la empresa Estudios y Ejecuciones S.A, tendrá un plazo de ejecución de tres meses y está previsto su comienzo el 1 de octubre y durante este tiempo no se podrá acceder al espigón por motivos de seguridad.

Asimismo, ha señalado que uno de los aspectos destacados de esta actuación es que el cambio de ubicación del vallado no afectará a la actividad de pesca que habitualmente desarrollan los vecinos de Rota en este espacio. La solución planteada busca compatibilizar la renovación de la infraestructura con el mantenimiento de este uso ciudadano.

Así, la reubicación del vallado perimetral en el espigón eliminará un espacio residual que acumula residuos peligrosos como vidrios y restos metálicos, debido a las dificultades actuales para su limpieza. Con esta intervención, la estructura se instalará directamente sobre el propio espigón, suprimiendo de forma definitiva esa franja intermedia y garantizando la seguridad de las personas que acceden a esta zona de la playa.

Asimismo, la obra resolverá el grave deterioro del cerramiento actual, severamente afectado por el oleaje y los temporales marítimos. El nuevo diseño reforzará la resistencia estructural de la valla frente al mar y el salitre, lo que permitirá optimizar los recursos públicos al disminuir drásticamente las necesidades de mantenimiento, ha concluido.