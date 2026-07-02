Beardo dice que se investiga a unos empresarios y "no está en cuestión la tramitación de contratos" de Diputación Cádiz

Archivo - El vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial responsable del Área de Planificación, Germán Beardo, en relación con la operación por blanqueo de capitales abierta contra algún empresario y que ha requerido información de la Diputación por contratos de patrocinio, ha indicado que "lo que se están investigando son sus cuentas --de los empresarios-- y de dónde han ingresado sus capitales, cómo han justificado su gasto y demás, pero no está en cuestión en ningún caso la tramitación de esos contratos --de Diputación--".

"Todos tienen informes económico, jurídico y están fiscalizados por Intervención, ni siquiera están firmados por mí personalmente. En este caso nosotros somos área de gestión que tramitamos contratos de patrocinio, subvenciones, ayudas a empresas o a instituciones sin ánimo de lucro", ha añadido Beardo en una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que "dentro de la operación lo que se ha requerido es los contratos de patrocinio que ha ejercido la Diputación con empresas de estos implicados", que según ha apuntado, se refieren al Festival Palsur, "que es un contrato de patrocinio como tantísimos otros que se generan en Diputación para eventos de ocio, deportivos, culturales a lo largo y ancho de toda la provincia". Igualmente, también hay contratos de un evento realizado denominado la Preferia de El Puerto.

Germán Beardo ha insistido en que se trata de "contratos con informes jurídicos, técnicos y fiscalizados por la Intervención, que han sido puestos a disposición de la Autoridad". "No sabemos el calado de la investigación que se está haciendo sobre estas personas, nosotros sólo aparecemos dentro del espacio de la investigación porque estas empresas relacionadas con estos empresarios han tenido contratos de patrocinio con distintas administraciones", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que "a partir de ahí se hicieron una serie de solicitudes de información a otras empresas, incluso de la localidad de El Puerto, que no han trascendido, pero que está todo dentro del procedimiento lógico de investigación de unos hechos que tienen el núcleo central en una supuesta operación de blanqueo de dinero y que nada tiene que ver las administraciones".

"No están en cuestión los contratos, se nos ha pedido una información por una investigación acerca de otro asunto que en nada tiene que ver las administraciones que a las que han solicitado información en un proceso lógico de investigación de la Guardia Civil", ha insistido Beardo, que ha incidido que "los contratos, igual que cualquier actuación que tiene que ver con la Administración pública, están totalmente reglados, procedimentados y son absolutamente legales".