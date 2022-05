Bendodo no entra a valorar el empadronamiento de Olona porque el PP se centra en lo que "preocupa a los andaluces"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del PP de Andalucía y también consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, no ha querido entrar a valorar este viernes el empadronamiento en la provincia de Granada de la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, y ha defendido que el PP está centrado ahora mismo en lo que "preocupa a los andaluces", que, en su opinión, no incluye cuestiones como esa.

En una atención a medios durante una visita a la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), el consejero portavoz del Gobierno andaluz y también coordinador general del PP ha respondido así a preguntas de los periodistas después de que la Cadena Ser haya informado este viernes de que Olona se inscribió como vecina del municipio de Salobreña (Granada) el pasado 5 de noviembre, y que lo hizo en un inmueble propiedad del líder de Vox en la provincia, Manuel Martín.

Al respecto, Bendodo se ha limitado a comentar que "supongo que los órganos correspondientes decidirán si es correcto o no" el empadronamiento de Olona, y ha insistido en señalar que los 'populares' "estamos en lo que estamos", en lo que "preocupa" a los andaluces.

En esa línea, ha aseverado que el PP está "recorriendo y va a recorrer todo el territorio de Andalucía, municipio a municipio, sector a sector, para contar lo que hemos hecho en tres años y medio" desde el Gobierno de la Junta "y lo que queremos hacer en los próximos cuatro años".

"De ahí no nos vamos a salir", ha advertido antes de agregar que los 'populares' no se van a "entretener" en "todo el ruido y los líos que tienen todos los partidos". "No vamos a perder ni un minuto" en dejar de "atender a los andaluces", ha aseverado Bendodo.

En esa línea, no ha querido hacer "ninguna valoración" sobre el empadronamiento de Olona, y ha subrayado que el PP va a "seguir hablando de lo que preocupa a los andaluces", y de cara a los comicios del 19 de junio quiere "trasladar el mensaje" de que el partido "quiere sacar una mayoría suficiente, amplia, que dé tranquilidad a los andaluces, mientras otros están en otras historias, que si se han presentado tarde o mal, si viven en un sitio o en otro".

"Eso no le preocupa a los andaluces", ha sostenido Bendodo, que ha defendido que el PP-A plantea para las próximas elecciones "un modelo continuista" en relación a los políticas del "Gobierno del cambio" aplicadas durante los "tres años y medio" de legislatura, que han conseguido lo que no había logrado el PSOE "en 37 años y medio" al frente de la Junta, según ha remarcado.

Finalmente, a Bendodo también le han preguntado por lo que ha señalado este viernes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acerca de que corresponderá a Juanma Moreno tomar las decisiones sobre un posible acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones andaluzas, y al respecto ha comentado que "si Feijóo tiene algo es que se le entiende claro cuando habla, así que no voy a interpretar sus palabras", ha zanjado.