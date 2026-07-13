Un bodegón de 'El Millonario' creado por Pepe Baena protagoniza el cartel del Carnaval de Cádiz 2027

Bruno García, Pepe Baena y Beatriz Gandullo en la presentación del cartel del Carnaval de 2027. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha dado a conocer este lunes la imagen del cartel que anunciará el Carnaval de Cádiz 2027 en un acto que ha tenido lugar delante de la popular tienda de 'El Millonario' y que ha contado con la participación del alcalde de Cádiz, Bruno García, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, y el autor, Pepe Baena, que ha creado un bodegón con elementos típicos que se podían adquirir en la citada tienda, referente para el carnaval gaditano.

Según ha explicado, la obra que ha sido elaborada a partir de distintos elementos carnavalescos como un plumero, un antifaz, un martillo, serpentinas, papelillos, un pito de Carnaval, unas gafas y varias cintas de cassette, que han sido comprados por el autor en la popular tienda de la calle Barrié.

"Quería representar el Carnaval con un bodegón y qué mejor manera que venir a esta tienda a la que hemos venido desde chicos, comprar cosas típicas y pintarlas, después le he añadido los cassettes de Los Cruzados Mágicos, Los bordes del área, Calabazas y Los Lacios, porque lo más importante del Carnaval de Cádiz son las coplas", ha explicado Pepe Baena.

Por su parte, el alcalde ha felicitado al autor por "una obra sencilla, que refleja perfectamente la esencia de la fiesta gaditana y donde se reconoce perfectamente el estilo del autor". De este modo, ha asegurado que el cartel comenzará a exponerse desde este mismo lunes en la Casa del Carnaval.

Pepe Baena Nieto (Cádiz, 1979) centra su trabajo en la pintura figurativa contemporánea, abordando escenas cotidianas, retratos y bodegones vinculados a su entorno cercano. Familia, amigos y lugares habituales se convierten en motivo pictórico a través de una mirada directa, sin artificio, donde el gesto y la materia tienen un papel fundamental.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y Europa, y ha sido reconocido en distintos certámenes nacionales, entre ellos el Premio de Pintura Antonio López Ciudad de Tomelloso. Su obra forma parte de colecciones públicas e institucionales. Entre otros trabajos, destaca la elaboración de la portada y los encartes del disco 'El tiempo no es oro' de Antonio Orozco o su participación en la campaña 'Patrimonio' de una conocida marca de cerveza.