Bomberos realizan más de 170 intervenciones por el temporal en la Bahía de Cádiz, Sierra y Campiña de Jerez

Un bombero despeja una calle afectada por la caída de un árbol en San Fernando. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han realizado 175 intervenciones a lo largo de la mañana de este miércoles a consecuencia del temporal, principalmente para retirar elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento en las zonas de la Bahía de Cádiz, Sierra y Campiña de Jerez.

Así, según ha indicado, Jerez es el municipio donde más intervenciones se han realizado, hasta 38, seguidos de Cádiz capital con 24, las mismas que en Arcos de la Frontera, mientras que en Ubrique, con 20, Sanlúcar de Barrameda (17), El Puerto de Santa María (16), Chicñana (9) y Olvera (7), también han sido municipios afectados con diferentes actuaciones de los bomberos.

Hasta once retiradas de chapas se han producido en Cádiz, además de retiradas de árboles rótulos, lunas y ventanas o placas de obras. Intervenciones similares a San Fernando, donde se ha tenido que afianzar los veladores en Plaza Rey o saneado cascotes.

También las retiradas de árboles han sido un factor común en la mañana de este miércoles, como la intervención producida en un camping de Puerto Real o sobre un vehículo en la barriada de la Pedrera de Chiclana. Similares actuaciones se han dado en Conil (5), Medina (6) o Benalup, donde los efectivos de bomberos han tenido que afianzar la chapa en una gasolinera.

Las tipologías de las intervenciones de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han sido, generalmente, de retirada de elementos caídos en la vía publica o con riesgo de caída, tales como árboles, chapas, placas solares o antenas, siendo Jerez uno de los municipios más afectados por el viento.