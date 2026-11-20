Archivo - Un hombre compra un boleto de Lotería en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 20 de noviembre, ha dejado un premio de 1.266.239,76 euros en San Fernando (Cádiz), correspondiente a un boleto acertante de Primera Categoría.

Según recoge el boletín de Loterías y Apuestas del Estado, consultado por Europa Press, el boleto premiado ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de San Fernando, situada en el número 5 de la calle Luis Milena.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 04, 11, 48, 17, 37 y 25. El número complementario ha sido el 43 y el reintegro, el 8. La recaudación total ha ascendido a 2.729.498,50 euros.