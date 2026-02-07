Las borrascas dejan numerosos daños en los cultivos y el litoral de Chipiona (Cádiz) con pérdidas de arena

Daños en una playa de Chipiona tras el paso de las últimas borrascas. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

CHIPIONA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio costero de Chipiona también se ha visto afectada por el paso de las distintas borrascas que han azotado la provincia de Cádiz, registrando numerosos daños en su zona de cultivos e invernaderos así como en su litoral, donde se han registrado, entre otros daños, pérdida significativa de arena.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que se está preparando la documentación para solicitar la declaración de zona catastrófica en el término municipal.

En ese sentido, se ha señalado que "han sido muchos los daños económicos" en la agricultura por inundaciones y destrozos de invernaderos y cultivos, y en toda la costa con pérdidas de arena y de franja costera, así como en la zona de los pinares con la caída de pinos y arbolado urbano, daños en infraestructuras públicas y privadas y "un enorme daño" al sector pesquero que llevan "semanas sin faenar".

En sus playas, la incidencia de la borrasca ha dejado pasarelas de madera rotas, pérdida de arena y de otras estructuras importantes del litoral chipionero.

Comprobados los partes meteorológicos de las próximas semanas, el alcalde ha valorado el que "parece ser que vuelve el buen tiempo", situación "muy deseada por todos", y destacando como "positivo" el volumen de agua embalsada en los pantanos de la provincia, que se encuentran al 80% de su capacidad.