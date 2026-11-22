Bruno García - María José López - Europa Press

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz y alcalde de la capital, Bruno García, ha reivindicado este domingo "el compromiso" de su partido con las personas mayores y con la defensa de un sistema público de pensiones "que garantice tanto el bienestar de quienes ya están jubilados como la tranquilidad de quienes trabajan hoy y esperan recibir una pensión digna en el futuro".

Junto al número dos de la candidatura al Congreso, Miguel Sastre, han subrayado que "nuestros mayores merecen respeto, reconocimiento y certezas. Son generaciones que han trabajado, que han levantado nuestro país y que han contribuido con su esfuerzo al bienestar del que hoy disfrutamos. Tenemos una obligación moral y política con ellos".

En este sentido, han destacado que el programa del Partido Popular recoge un "compromiso claro con las pensiones actuales y futuras, garantizando su actualización conforme al IPC para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas", según se recoge en un comunicado.

"Las pensiones no pueden convertirse en un instrumento de confrontación política ni utilizarse para generar incertidumbre. Hablamos de derechos, de tranquilidad y de seguridad para millones de familias", ha añadido.

Ha apuntado que el PP defiende "unas pensiones públicas fuertes, sostenibles y capaces de responder también a las necesidades de las próximas generaciones", y ha puesto el acento "en la necesidad de recuperar el consenso en torno al sistema público de pensiones, reconstruyendo el Pacto de Toledo, desde el diálogo y la responsabilidad de todas las fuerzas políticas y agentes sociales".

"Los pensionistas no deben temer nada, sus pensiones no se tocan y se van mejoran cada año. Y también defenderemos que los jóvenes de hoy, nuestros hijos y nietos, puedan tener las misma seguridad", ha afirmado.