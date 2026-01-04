La Cabalgata de Reyes Magos de San Fernando (Cádiz) contará con un gran espectáculo a la llegada a la Plaza del Rey

Preparativos cabalgata Reyes Magos en San Fernando. - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO

El Ayuntamiento de San Fernanado (Cádiz) ha indicado que la cabalgata de Reyes Magos de este año contará con trece carrozas y la novedad del acompañamiento musical de la Agrupación Musical Lágrimas de Dolores. Asimismo, el cortejo será recibido en la Plaza del Rey por un espectáculo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la Estrella de Oriente encabezará el desfile, marcando el inicio del universo mágico que envolverá a la ciudad. En este tramo se integrará también el Bus Real, que durante la mañana habrá recorrido distintos puntos de la ciudad tras la llegada en helicóptero de Melchor, Gaspar y Baltasar al Estadio de Bahía Sur, acercando la magia a todos los barrios y reforzando su presencia tanto en la jornada matinal como en la cabalgata vespertina.

El cuerpo central del desfile estará compuesto por carrozas de distintas temáticas, pensadas para despertar la imaginación y sorprender a grandes y pequeños. Personajes del mundo Disney, referencias a 'Charlie y la fábrica de chocolate', la música navideña, el tren de la Navidad, el muñeco de galleta de jengibre o la carroza de Bahía Sur conforman un universo visual diverso y colorido que refuerza el carácter festivo del cortejo.

La organización ha seguido avanzando en la mejora logística del desfile, consolidando e incluso perfeccionando medidas ya implantadas en ediciones anteriores, como el sistema de reposición de caramelos. Esta mejora permitirá evitar parones, mantener un ritmo constante y garantizar una experiencia más fluida tanto para los participantes como para el público.

Asimismo, la cabalgata vuelve a tener en cuenta las distintas sensibilidades y diversidades, incorporando medidas de inclusión como zonas sin música, especialmente pensado para personas con trastorno del espectro autista. Este tramo será en la calle Real, a la altura de la avenida de la Marina y la calle San Agustín.

Además se repartirán caramelos sin gluten y sin lactosa, así como 500 kilos sin azúcar, especificado en el envoltorio, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar del evento en igualdad de condiciones.

La gran novedad de este año llegará con la entrada del Cortejo Real en la plaza del Rey, donde se ha diseñado un espacio completamente renovado. La Agrupación Musical Lágrimas de Dolores será la primera en acceder al recinto y se situará en el atrio del Ayuntamiento, desde donde continuará interpretando su repertorio para acompañar y animar la llegada de los personajes mágicos.

Para esta edición se ha creado un nuevo escenario con una gran escalera central por la que los Reyes subirán directamente tras realizar el recorrido a pie desde el punto de bajada de las carrozas. Conforme vayan llegando, el séquito de los Reyes Magos irán ocupando la escalinata del atrio y rodeando el escenario, junto a la banda, configurando una imagen inédita y muy cuidada, junto con los elementos decorativos como el gran tiovivo y la propio fachada del Ayuntamiento.

La Estrella de Oriente será la primera en subir al escenario y dirigirse a los niños y niñas, seguida del Heraldo Real y, finalmente, de Melchor, Gaspar y Baltasar, que saludarán y compartirán este momento tan esperado con toda la ciudad.

Allí se vivirá uno de los momentos más especiales de la tarde con la Adoración de los Reyes al Niño Jesús, un acto cargado de simbolismo y ternura en el que Sus Majestades.

Como en el resto de grandes eventos municipales, el Ayuntamiento ha activado todos los dispositivos necesarios para garantizar un desarrollo seguro de la cabalgata, coordinando recursos humanos y técnicos para que la jornada transcurra con normalidad y solo tenga como protagonista la ilusión.

Así, la cabalgata contará con un completo dispositivo de seguridad y servicios municipales, integrado por más de 25 agentes de la Policía Local, efectivos de Bomberos y una veintena de voluntarios y voluntarias de Protección Civil, que garantizarán el buen desarrollo del evento, la seguridad de las personas y la regulación del tráfico.

A ello se suma un dispositivo especial de limpieza, con más de veinte operarios y medios técnicos, que actuará de forma coordinada al cierre del cortejo para mantener la vía pública en perfecto estado y responder con rapidez ante cualquier incidencia.