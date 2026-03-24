Cádiz acoge el miércoles y jueves unas jornadas sobre violencia sexual centradas en la prevención y la detección

Persona porta pancarta con lema 'La vergüenza debe cambiar de bando' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz acoge desde este miércoles 25 de marzo por la tarde unas jornadas de investigación sobre violencias sexuales como clausura del curso titulado 'Prevención y detección de las violencias sexuales y protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo', organizadas por la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz

Esta iniciativa formativa, que se viene desarrollando desde el 15 de enero de 2026 en el Centro Integral de la Mujer, culmina con estas jornadas abiertas al público, en las que el alumnado presentará los trabajos de investigación elaborados durante la fase práctica del programa, ha indicado el consistorio gaditano en una nota.

Las investigaciones, desarrolladas desde una perspectiva de género e interseccional, abordan distintas problemáticas relacionadas con las violencias sexuales, su prevención y la educación afectivo-sexual. Así, durante las jornadas, cada grupo participante expondrá una ponencia-resumen apoyada en una presentación visual, previamente supervisada por la coordinación académica y el equipo técnico responsable, garantizando el rigor metodológico y la calidad expositiva.

Las jornadas pretenden acercar a la población diferentes investigaciones que contribuyen a visibilizar problemáticas que a menudo permanecen invisibilizadas, fomentar el debate público y promover un cambio social que permita erradicar las violencias sexuales.

En el marco de las jornadas, que se celebran en Cádiz este 25 y 26 de marzo, el programa incluye un conjunto de ponencias especializadas que abordarán distintas dimensiones de esta problemática desde un enfoque multidisciplinar.

La jornada del día 25 dará comienzo con la ponencia titulada 'La machosfera. El papel de la masculinidad hegemónica en la violencia sexual a través de su influencia en las redes sociales', que tendrá lugar a las 17,45 horas. Posteriormente, a las 19,00 horas, se celebrará la intervención 'Influencia de la pornosexualización en la cultura de la violación'.

Por su parte, el jueves arrancará a las 17,30 horas con la ponencia 'Relación entre cosificación de la mujer y economía de la atención'. A continuación, a las 18,45 horas, se desarrollará la sesión 'Migración irregular y trata con fines de explotación sexual', completando así el bloque de contenidos previstos antes del acto de clausura.

Estas ponencias conforman el eje central de unas jornadas que buscan profundizar en el análisis de las violencias sexuales y fomentar herramientas para su prevención y detección.

El evento concluirá el 26 de marzo con el acto de clausura y la entrega de diplomas al alumnado participante, poniendo fin a un proceso formativo orientado a fortalecer el conocimiento, la prevención y la acción social frente a las violencias sexuales.