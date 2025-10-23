Cádiz acogerá en noviembre las exposiciones filatélicas nacionales Exfilna y Juvenia 2025

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz será sede de dos de los eventos más relevantes del panorama filatélico nacional, al acoger entre el 5 y el 9 de noviembre la 63 Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) y la 29 Exposición Nacional de Filatelia Juvenil (Juvenia).

Organizadas por Correos y la Federación Española de Sociedades Filatélicas (Fesofi), estas exposiciones reunirán a coleccionistas, expertos y jóvenes en torno al sello como expresión cultural, histórica y artística, ha indicado Correos en una nota.

El Baluarte de la Candelaria de Cádiz será el principal escenario expositivo, donde se presentará una selección de colecciones filatélicas, además de desarrollarse actividades para todos los públicos. El programa incluye conferencias, presentaciones especiales, talleres y propuestas culturales que permitirán descubrir la riqueza de la tradición postal española y su vínculo con la sociedad actual.

Desde la tradición postal hasta las expresiones artísticas contemporáneas, Exfilna y Juvenia 2025 propone una experiencia "enriquecedora" para descubrir el valor cultural de la filatelia "en un entorno único". Es por eso que Correos ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esta celebración que tendrá lugar "en espacios emblemáticos" de la capital.

La jornada del 6 de noviembre estará dedicada a la ciudad anfitriona, Cádiz, celebrándose actos institucionales en el Ayuntamiento y actividades divulgativas que conectan el pasado postal con la identidad local, con presentaciones de emisiones filatélicas conmemorativas y charlas de historia postal relacionadas con la ciudad.

El día 7 girará en torno a la Casa Real Española, con propuestas que mezclan tradición, arte y patrimonio, incluyendo presentaciones especiales como el stand filatélico dedicado al Buque Escuela 'Juan Sebastián Elcano', con su etiqueta de valor variable como protagonista, o la tarjeta Tusello de la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031, así como encuentros educativos y expresiones culturales como la poesía y el carnaval.

El sábado 8 de noviembre estará enfocado al público joven, con talleres, concursos, actividades al aire libre y propuestas escénicas que buscan acercar la filatelia a nuevas generaciones desde una perspectiva creativa y participativa.

Ese mismo día está prevista la presentación de un sello dedidaco al Puente de la Constitución 1812 de Cádiz, así como de un Tusello y una Tarjeta Tusello que conmemoran el 40 aniversario de la Tía Norica, la emblemática compañía gaditana de títeres.

Del 6 al 9 de noviembre, Correos dispondrá además de un stand filatélico abierto al público de 10,00 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 20,00 horas de jueves a sábado, y el domingo por la mañana de 10,00 horas a 14,00 horas.

La celebración cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, Anfil y diferentes comerciantes de filatelia de toda España, Edifil, la Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía, Ceuta y Melilla, y la Sociedad Filatélica Gaditana.