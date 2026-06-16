Cádiz celebrará la Fiesta de los Juanillos con más quemas y la participación por primera vez de un colegio

Archivo - Imagen de archivo de quema de un juanillo en Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz celebrará la Fiesta de los Juanillos con más quemas que en la pasada edición, tras registrarse la inscripción de siete participantes al concurso local, a los que se suma el Juanillo municipal que cerrará la jornada del 23 de junio con su quema en la Plaza de la Catedral. Además, por primera vez el certamen contará con la participación de un colegio, el de La Salle Mirandilla.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que la jornada comenzará a las 18,00 horas en el patio de la calle Bulería con la Asociación de Vecinos Tacita de Plata y su propuesta 'Tira los bloquesillos por el patinillo'.

Continuará a las 18,30 horas en la Plaza del Amante con el juanillo de la Asociación para la Mediación social Equa 'Si la juventud de Cádiz está quemá, nosotros somos la chispa del cambio', para pasar a la Plaza de la Merced, donde a las 19,00 horas arderá la obra confeccionada por la Hermandad Sagrada Cena, 'Seguimos siendo los mejores-11006'. A las 19,45 horas se hará lo mismo con el de la Asociación Gades La Viña, 'Todo el petróleo para mí mismo', en la Plaza Manolo Santander.

A las 20,30 horas continuará el itinerario en la Plaza de España con el juanillo de la chirigota del Tejada, 'Las barbaries humanas', y a las 21,00 horas frente a La Negrita con el de la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos, 'Asalto y quema de Cádiz 1596'.

A las 21,30 horas se quemará el de Nueva Acrópolis Cádiz, 'Juanillo lee!! Quememos la ignorancia', en la Plaza de San Antonio, que dará paso a la quema del juanillo municipal en la Plaza de la Catedral a partir de las 22,30 horas bajo el nombre 'Atrapados' y confeccionado por la empresa gaditana Planning Organización de Proyectos.

Las quemas, tanto en extramuros como en el casco histórico, estarán amenizadas con actuaciones de las agrupaciones musicales Jambá Band Brass y Unión Musical Gaditana. Además, antes de cada una de ellos se realizarán animaciones circenses con malabaristas y espectáculos de juegos, que animarán los diferentes espacios.

Una de las novedades de esta edición será la participación del colegio La Salle Mirandilla, tras la creación de una nueva categoría en las bases del certamen destinada a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, contando con premios propios.

Este Juanillo tendrá que realizarse con materiales totalmente reciclados en dependencias del colegio, con la finalidad de dar a conocer y visualizar el trabajo realizado para la conservación de esta tradición por parte de los más jóvenes.

Este obra, que no será quemada, se expondrá en las dependencias del colegio el jueves 18 de junio, una jornada en la que se podrá visitar y donde se llevará a cabo una animación con los alumnos del centro.

El jurado otorgará tres premios en cada categoría. En el caso de las AMPAs, la cuantía de los premios será de 600, 400 y 250 euros, respectivamente. Para la categoría de entidades, se mantendrán los premios de 1.000 euros (primero), 500 (segundo) y 300 (tercero) euros, respectivamente.