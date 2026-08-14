Cádiz cierra la primera quincena de agosto con un 91% de ocupación y vaticina un 84% en la segunda

Imagen de una playa de Chipiona llena de sombrillas y bañistas este verano. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha finalizado la primera quincena de agosto con una ocupación media superior al 91%, un dato que continúa la senda de los años anteriores, y vaticina un 84,4% para estos últimos 15 días del mes.

En estos próximos días de agosto, los municipios de Rota y Conil de la Frontera se sitúan como destinos preferentes en la provincia gaditana, con un 91% de ocupación. Le acompañan Chiclana de la Frontera, con algo más de un 90% en las previsiones de la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca), recogidas por Europa Press.

En Cádiz capital se estima que en esta segunda quincena se llegue al 87% de ocupación, mientras que en Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María podría superarse el 74%, y en San Fernando el 78%.

Estas cifras de venta anticipada pueden sufrir variaciones respecto a los datos reales que se den a conocer en septiembre ya que hay que tener en cuenta las reservas de última hora que suelen producirse y que benefician a un aumento de la ocupación.

En lo que respecta al mes de septiembre, la previsión inicial se sitúa en un 77,8% para el conjunto de la provincia, impulsada por municipios como Conil, con un 86,9%, Chiclana, con un 86%, Cádiz capital, con un 79,9%, y Algeciras, con un 77,8%.

Desde Horeca prevén que "el buen clima, la desestacionalización del turismo y la constante entrada de reservas de última hora" permitan cerrar septiembre con registros definitivos "sensiblemente superiores" a los previstos inicialmente, al igual que en agosto.

CÁDIZ SE CONSOLIDA COMO DESTINO

Respecto a los datos de la primera quincena de agosto, Rota y Chipiona, en la Costa Noroeste de la provincia, han sido los destinos turísticos con mayor ocupación, con un 96%, aunque seguidos muy de cerca por Zahara de los Atunes y Conil de la Frontera, que han alcanzado un 95%.

Cádiz capital ha llegado al 94%, al igual que Tarifa y Algeciras, mientras que San Fernando ha obtenido un 92% de ocupación, superando en tres puntos sus registros de 2025.

El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera han alcanzado el 86% de ocupación, datos similares a la primera quincena del verano pasado.

Respecto a esto, la patronal de los hosteleros gaditanos ha valorado la "solidez" del destino Cádiz durante el tramo central del verano, que dibujan un panorama "muy favorable" para el cierre del periodo estival.