Archivo - Imagen de la puerta del Gran Teatro Falla de Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz celebrará este lunes el 150 aniversario del nacimiento del músico gaditano Manuel de Falla con una programación especial en homenaje a su figura y su obra. Será la jornada central de todo una programación de actividades que se ha desarrollado durante todo el año y especialmente en este último trimestre del año, con más de un centenar de actos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la jornada de este 23 de noviembre comenzará a las 12,00 horas con el tradicional acto de homenaje en la casa natal del músico, en la plaza de Mina, donde se llevará a cabo una ofrenda floral y donde, además, este año, se inaugurará una nueva placa en su fachada, haciendo referencia a este 150 aniversario.

El acto estará presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García, al que acompañarán el presidente del Ateneo Literario y Científico de Cádiz, José Almenara; la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García de Paredes; y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. Asimismo, el acto contará con la intervención musical a cargo del Real Conservatorio Profesional de Cádiz 'Manuel de Falla'.

PÓDCAST 'LA CUNA DE FALLA'

A las 17,00 horas, en la Fundación Cajasol se llevará a cabo el estreno del pódcast 'La Cuna de Falla', que recupera al compositor más universal desde su ciudad natal. Radio Cádiz y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz estrenan un pódcast que propone un viaje sonoro por la vida, la música y la memoria de Manuel de Falla, uno de los gaditanos más universales de la historia.

La presentación, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 17,00 horas en la Fundación Cajasol de Cádiz, en un acto que incluirá actuaciones musicales en directo y la audición de un fragmento de esta nueva producción.

Escrito y dirigido por Pedro Espinosa, con realización sonora de Juan Muñoz y banda sonora original de Benjy Montoya, 'La Cuna de Falla' combina el rigor del documental con los recursos narrativos de la ficción sonora para acercarse a la figura del compositor desde una perspectiva diferente: la de su relación con Cádiz, su personalidad, sus inquietudes y el legado que continúa vivo mucho después de su muerte.

CONCIERTO DE JAVIER PERIANES

La jornada de celebración de este 150 aniversario concluirá precisamente en el teatro que lleva su nombre, el Gran Teatro Falla, que acogerá a partir de las 20,00 horas el concierto del pianista onubense Javier Perianes, que interpretará un programa monográfico que incluye obras como 'Nocturno', 'Mazurka', 'Serenata andaluza', cuatro números de 'El amor brujo' --'Pantomima', 'Danza del terror', 'Círculo mágico' y 'Danza del fuego'--, 'Cuatro piezas españolas' --'Aragonesa', 'Cubana', 'Montañesa' y 'Andaluza'--, y 'Fantasía bética'.

En el concierto, el alcalde de Cádiz y la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla entregarán al pianista la medalla de esta última institución, obra del escultor Julio López que distingue a las personas e instituciones que han contribuido de manera esencial a la difusión de la obra del compositor.

Además de estas actividades, durante la jornada los asistentes podrán disfrutar también de la exposición al aire libre del artista gaditano Teo Vázquez, con murales de grandes dimensiones que se pueden visitar en distintos puntos de la ciudad y que hacen un recorrido por diferentes etapas de la vida del músico. En el ECCO también está abierta la exposición 'Le tricorne, Falla, Picasso, Dalí', que se podrá visitar hasta el próximo mes de febrero.

Durante este mes de noviembre y diciembre, las personas interesadas podrán realizar visitas teatralizadas al Gran Teatro Falla, así como a la casa natal del músico, dirigida a los centros escolares de la ciudad, así como diferentes rutas guiadas por la ciudad.

La programación diseñada para este 150 aniversario por el Ayuntamiento de Cádiz contempla conferencias, ponencias y otras actividades. Una de las jornadas más esperadas tendrá lugar el próximo 26 de noviembre con la celebración del concierto didáctico dirigido a los escolares de Cádiz. Actividad coordinada por Daniel Borrego, director de la Escuela de Música San Felipe Neri y que tendrá lugar en la plaza de España a las 12,00 horas.

Por la tarde, a partir de las 18 horas, también en la plaza de España, se celebrará el espectáculo 'De la mano de Falla', dirigido musicalmente por Leo Power y Javier Galiana, con adaptaciones de Jesús Galiano que acercan la obra de Falla a raíces populares y artistas gaditanos.