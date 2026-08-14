Cádiz espera recibir hasta el lunes la llegada de 15.600 cruceristas

El crucero MSC Opera en una escala en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO.
El crucero MSC Opera en una escala en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 18:28
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CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz va a recibir a unos 15.600 turistas a bordo de siete cruceros que harán escala en la capital gaditana entre el sábado 15 de agosto y el próximo lunes.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz, recogidos por Europa Press, dos cruceros de la naviera MSC llegarán a la ciudad, el primero de ellos el MSC Opera este mismo sábado con 2.393 pasajeros, la mayoría italianos, y el lunes el MSC Virtuosa con 5.840 pasajeros.

De hecho el lunes 17 de agosto es cuando se espera el grueso de turistas, ya que a esos más de 5.800 del MSC se suman los 4.150 del Britannia, rozando los casi 10.000 en un día.

El resto irán llegando entre el sábado y el domingo. En concreto, el sábado recalará en el Puerto de Cádiz, además del MSC Opera, el Borealis, con una previsión de 1.350 pasajeros a bordo.

Ya el domingo 16 de agosto harán escala tres cruceros, el Sea Cloud Spirit, el Silver Muse y el Crystal Serenity, que apenas sumarán unos 1.900 turistas, al ser barcos de menor capacidad.

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