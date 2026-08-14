Cádiz espera recibir hasta el lunes la llegada de 15.600 cruceristas

El crucero MSC Opera en una escala en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz va a recibir a unos 15.600 turistas a bordo de siete cruceros que harán escala en la capital gaditana entre el sábado 15 de agosto y el próximo lunes.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz, recogidos por Europa Press, dos cruceros de la naviera MSC llegarán a la ciudad, el primero de ellos el MSC Opera este mismo sábado con 2.393 pasajeros, la mayoría italianos, y el lunes el MSC Virtuosa con 5.840 pasajeros.

De hecho el lunes 17 de agosto es cuando se espera el grueso de turistas, ya que a esos más de 5.800 del MSC se suman los 4.150 del Britannia, rozando los casi 10.000 en un día.

El resto irán llegando entre el sábado y el domingo. En concreto, el sábado recalará en el Puerto de Cádiz, además del MSC Opera, el Borealis, con una previsión de 1.350 pasajeros a bordo.

Ya el domingo 16 de agosto harán escala tres cruceros, el Sea Cloud Spirit, el Silver Muse y el Crystal Serenity, que apenas sumarán unos 1.900 turistas, al ser barcos de menor capacidad.