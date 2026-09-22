Cádiz mira a Europa con unas jornadas para analizar su transformación gracias a proyectos con fondos europeos

Ealcalde de Cádiz, Bruno García, interviniendo en la jornada 'Cómo los fondos europeos transforman a los municipios. El caso de la ciudad de Cádiz', - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado este martes en los antiguos Depósitos de Tabaco unas jornadas bajo el título 'Cómo los fondos europeos transforman a los municipios. El caso de la ciudad de Cádiz', en las que se ha analizado la transformación de la ciudad en los últimos 30 años gracias a proyectos financiados con distintos fondos europeos.

Estas jornadas han contado con la presencia de Valentina Corsetti, representante de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, que ha realizado una visita a estas instalaciones acompañada del alcalde de Cádiz, Bruno García, que le ha mostrado las distintas actividades que se llevan a cabo en este espacio desde su apertura el pasado mes de abril.

En la inauguración de las jornadas, el alcalde ha destacado que gracias a los fondos europeos se han podido ejecutar proyectos como el de los Depósitos de Tabaco, por cuyas instalaciones ya han pasado más de 15.000 personas desde su apertura y donde más de 30 colectivos han celebrado eventos de todo tipo.

"Ahora estamos trabajando en la segunda fase, que ya está el 77,17% de ejecución con el objetivo de que esté finalizada antes de que acabe este 2026", ha afirmado, asegurando que "proyectos como este, que no es del Ayuntamiento sino de todos los gaditanos, han tenido un retorno positivo en la ciudad y han contribuido a la mejora y el desarrollo de barrios colindantes como Puntales, Loreto, La Paz, Cerro del Moro, Guillén Moreno o Segunda Aguada".

Por su parte, Valentina Corsetti ha elogiado "el potencial" de este espacio, que "en tan solo cuatro meses ya lleva tantas visitas y que deberían conocer todos los gaditanos". "Cádiz ha sido capaz de captar fondos diferentes de Europa que han hecho que la ciudad cuente con avances muy importantes", ha afirmado.

La representante de la Comisión Europea ha señalado además la importancia de los ayuntamientos para visibilizar todos estos proyectos que hacen que sus ciudades se transformen.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Coordinador del Área de Desarrollo Urbano Sostenible y concejal delegado de la Unidad de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, ha hecho un recorrido desde el año 1995 por los fondos europeos conseguidos por la ciudad que han permitido la transformación urbana de la ciudad.

Ha hecho referencia en primer lugar al Plan Urban (Regeneración urbana integrada) entre los años 1995 y 1999, con barrios como El Pópulo y Santa María como beneficiarios de estos fondos europeos. De los 14,49 millones invertidos, 10,14 procedían de Europa. Entonces se llevaron a cabo medidas en materia de medio ambiente, tejido económico, dotación de equipamientos sociales y culturales y formación y empleo.

Entre los años 2007 y 2013 se desarrolló el Plan Urbana (Rehabilitación integral del casco histórico), con una inversión total de 14,29 millones de euros de los que diez millones eran fondos europeos y 4,29 millones los aportó el Ayuntamiento de Cádiz.

Los barrios beneficiados fueron San Juan, La Viña, El Balón y Mentidero y las líneas de actuación fueron el medio ambiente urbano, la movilidad, infraestructuras, tejido económico, turismo, inclusión social y sociedad de la información.

En tercer lugar, los fondos Edusi Cádiz 2020 (Estrategia integrada de ciudad), entre los años 2014 y 2020, destinados a los barrios de Puntales, Loreto, Segunda Aguada, Cerro del Moro, Barriada de la Paz y Guillén Moreno. La ejecución certificada fue de 11,82 millones de euros y los ejes de actuación fueron la digitalización, eficiencia energética, movilidad sostenible, medio ambiente, patrimonio, regeneración urbana e inclusión social.

Asimismo, los fondos Edil-PAI Cádiz (Transformación urbana sostenible), hasta 2027 y que cuentan con una inversión total de 14 millones de euros, de los que 11,95 proceden de Europa y el resto será de aportación municipal. Este plan contempla los proyectos de Barrio Equipado, Barrio Vivo, Barrio Habitable, Barrio Dinámico y Próspero, Cádiz Conectada, Cádiz Digital e Inteligente y Cádiz Risiliente.

Cossi también ha hecho referencia a los fondos Next Generation, por los que Cádiz ha recibido 17,2 millones de euros para impulsar actuaciones en distintos ámbitos estratégicos. De la regeneración urbana a la vivienda, la movilidad sostenible, la transición verde y la inclusión social.

En cuanto a la vivienda, se ha invertido en la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas y alojamientos temporales, ampliando el parque de alquiler social y asequible. Entre las actuaciones financiadas se encuentran las promociones de Setenil de las Bodegas, Santiago, Pericón, Calderón de la Barca, Sagasta, Avenida de Marconi y García de Sola.

Sobre movilidad sostenible se encuentra el proyecto de implantación de Zona de Bajas Emisiones y en turismo sostenible el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible' que ha impulsado actuaciones como la mejora del Palacio de Congresos, entre otras.

Gracias a los fondos Pirep ha sido posible continuar con la transformación de los antiguos Depósitos de Tabaco, con una segunda fase de rehabilitación.

Además, en materia de inclusión y atención social se está ejecutando la obra de construcción del nuevo centro de acogida y reinserción para personas sin hogar de la calle Soledad, con 22 nuevas plazas.

Tras esta charla, se ha celebrado una mesa redonda titulada 'Experiencias Andaluzas en la Gestión de los Fondos Europeos' en la que han intervenido representantes de los ayuntamientos de Málaga, Armilla, La Línea, Cádiz y Diputación de Granada.

Al término de las jornadas, Valentina Corsetti ha podido conocer de primera mano, junto al responsable de la Unidad de Fondos Europeos en el Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, y el concejal de Deportes, Carlos Lucero, los distintos proyectos del entorno financiados con fondos europeos que se han ejecutado ya o están próximos a ejecutarse.

Es el caso del nuevo edificio del complejo deportivo Puntales-La Paz o las viviendas sociales que se construirán en el barrio de Puntales.