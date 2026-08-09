Cádiz registra casi 3.000 pernoctaciones más en sus apartamentos turísticos en junio

Archivo - Cádiz.-Turismo.- Más de 16.000 visitantes pernoctaron en noviembre en los apartamentos turísticos de la provincia - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz registraron en junio de 2026 casi 3.000 pernoctaciones más que en el mismo mes del año pasado, todo ello a pesar de mantener prácticamente la misma cifra de visitantes aunque propiciada esta subida por un aumento de la estancia media.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, recogidos por Europa Press, en junio llegaron 37.733 turistas, dos más que en 2025. Sin embargo, se ha pasado de 2,9 noches de media a 3, un leve aumento que ha beneficiado a las pernoctaciones.

En concreto, se han registrado 113.723 en junio, mientras que en ese mes de 2025 se dieron 110.896 estancias. Estos datos han permitido que los alojamientos turísticos de Cádiz se sitúen en el cuarto puesto de las provincias andaluzas.

En base a los datos del IECA, el número de turistas nacionales ha sido de 26.180, que en junio han realizado 74.511 pernoctaciones. En cuanto a los viajeros extranjeros, han llegado a Cádiz 11.553 de ellos, con 39.212 noches.

Por otro lado, los apartamentos turísticos de la Costa de la Luz de Cádiz han acogido en junio a 30.893 visitantes, sumando un total de 100.165 pernoctaciones.

Por puntos turísticos, los apartamentos de la capital gaditana han llegado a alcanzar los 7.941 huéspedes y las 23.379 pernoctaciones. Le sigue Barbate, con 7.224 turistas y 23.749 estaciones, y Jerez de la Frontera, ya con 3.601 personas y 7.599 noches.