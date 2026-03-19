Cádiz reparte este viernes 3.000 torrijas en un evento popular de la Cuaresma previo a la Semana Santa

Archivo - Torrijas en elaboración en una pastelería. ARCHIVO. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La celebración de una Torrijada Popular, en el que se repartirán 3.000 piezas de este postre típico de la Semana Santa, y un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Rosario Coronada de Cádiz centrarán el protagonismo del ciclo 'Cuaresma para los sentidos' este próximo viernes 20 de marzo.

Desde las 19,30 horas, la Plaza de San Antonio de Cádiz albergará la celebración de la Torrijada Popular, que con la colaboración de la empresa Eléctrica de Cádiz, permitirá el reparto de 3.000 torrijas, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La celebración de este evento concluirá con un concierto a cargo de la Banda del Rosario.

Antes de eso, a las 21,00 horas, la banda realizará un pasacalles que lo llevará por Plaza de San Juan de Dios, San Francisco, Callejón del Tinte, Plaza de Mina, San José y Plaza de San Antonio, donde se celebrará el concierto.

La programación de 'Cuaresma para los Sentidos', organizada por el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol, también ofrece desde el 24 de febrero las exposiciones 'Paso a Paso', una muestra de pasos en miniatura y carteles antiguos de la Semana Santa de Cádiz, y la exposición 'El sueño de un niño', del imaginero gaditano Luis González Rey, en el Centro Cultural de calle Ancha. También se puede visitar la exposición fotográfica 'Más allá de la Pasión', de José María Reyna en los exteriores del Mercado Central de Abastos.

Además de los conciertos que se están realizando en diferentes espacios de la ciudad, se encuentran abiertas las exposiciones 'Visiones', en la Sala San Nicolás baja del Castillo de Santa Catalina, y 'Joshua, Homo Terrae, Deus Caeli', en el Baluarte del Orejón. Todas se pueden visitar hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección.