Cádiz rinde homenaje a las víctimas de la explosión del polvorín de la Armada en 1947 en su 79 aniversario

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en la ofrenda floral a las víctimas de la explosión del polvorín de la Armada en 1947 - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz ha rendido homenaje en la noche del martes, 18 de agosto, a las víctimas de la explosión del polvorín de la Armada en 1947, cuando se cumplen 79 años de esta efeméride, con un acto de recuerdo y memoria por una de las mayores tragedias de la historia reciente de la ciudad, que causó más de 150 víctimas.

El homenaje ha contado con un acto institucional en el que ha participado el alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a otros representantes institucionales, y en el se han leído los nombres de las víctimas, como ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz.

El acto ha contado también con la participación de representantes de la Asociación Amigos de Quiñones, la Asociación de Investigadores y Gestores, el Tercio del Sur, el PSOE, el Instituto Hidrográfico de la Marina y el Partido Popular.

Así, también ha habido ofrendas florales realizadas por el Tercio del Sur, las asociaciones de vecinos y el alcalde de Cádiz, y un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas que perdieron la vida como consecuencia de la explosión.

La jornada ha culminado con el concierto homenaje de la Real Capilla del Pópulo en el patio del Instituto Hidrográfico de la Armada.

Este programa ha sido concebido expresamente como un homenaje a las víctimas y está integrado por obras de carácter de recogimiento, lamento y esperanza ante el dolor humano, entre ellas el Stabat Mater de José de Nebra, las Lamentaciones de Juan Domingo Vidal y el Miserere de Digo Muelas.

La interpretación de estas piezas en este espacio, estrechamente vinculado a los acontecimientos de 1947, pretendía convertir la música en un ejercicio de memoria compartida y de homenaje a quienes perdieron la vida, así como de recuerdo y respeto hacia todas las familias que quedaron marcadas por aquella tragedia, como se ha apuntado.

La programación preparada por la Fundación Municipal de Cultura también incluyó el lunes una visita guiada realizada con la colaboración de José Antonio Aparicio por la zona de Tolosa Latour y otros lugares anexos donde se produjeron los hechos.