Cádiz suspende las actividades de Halloween tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

La corporación municipal guarda un minuto de silencio en Cádiz por las víctimas del accidente de Urda - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que suspenderá todas las actividades programadas para la celebración de Halloween tras el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, una decisión que se ha tomado "en señal de respeto y duelo con las víctimas y sus familias".

Según ha referido el Gobierno local, esta decisión se suma a la suspensión de la agenda oficial y de todos los actos convocados por el Ayuntamiento para los próximos días.

La ciudad se ha sumado al decreto de tres días de luto de la Junta de Andalucía para toda la comunidad autónoma. El alcalde de la ciudad, Bruno García, en nombre de toda la Corporación Municipal, ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas de este accidente y ha enviado apoyo y aliento a los servicios de emergencias y al personal sanitario que está actuando en el lugar del accidente.