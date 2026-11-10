Cádiz suspende los servicios municipales de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento durante el aviso de Aemet

Archivo - Operarios de limpieza. En archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que suspenderá durante la jornada de este miércoles y mientras dure la alerta naranja decretada por la Aemet, los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento urbano y mantenimiento de parques infantiles.

El teniente de alcalde del área de Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, ha asegurado que esta decisión se ha tomado "debido a las condiciones meteorológicas excepcionales que se están produciendo en la ciudad de Cádiz y atendiendo a las recomendaciones de los organismos competentes".

La suspensión se mantendrá desde el inicio del aviso naranja hasta su finalización, que está previsto que sea entre las doce del mediodía de este miércoles y las nueve de la noche, si bien la suspensión puede llegar a prolongarse de no existir "condiciones adecuadas".