Cae el revestimiento de un techo de escayola en una vivienda en Cádiz sobre la cama donde dormían dos menores

Bovedilla del techo que se ha desprendido en una vivienda en Cádiz. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han actuado en la madrugada de este lunes en una vivienda del centro histórico de Cádiz capital donde se ha despendido el revestimiento de escayola de un techo en un dormitorio, cayendo sobre una cama doble donde dormían dos niñas, que tras el siniestro no presentaban heridas visibles.

Según ha explicado el Consorcio Provincial de Bomberos, los hechos se han producido sobre las 4,15 horas en una vivienda de la calle Ceballos, en el centro histórico de la ciudad.

Allí, en el dormitorio de una vivienda se ha producido el desprendimiento parcial de varias bovedillas y del revestimiento de escayola de un techo, posiblemente originado por una filtración de agua en el forjado, cayendo sobre una cama doble donde dormían dos niñas menores.

Según ha indicado el Consorcio de Bomberos, a su llegada ninguna de las menores presenta heridas visibles, aunque han sido trasladadas a un centro hospitalario para una valoración médica preventiva.

Finalmente, ha señalado que como consecuencia del desprendimiento del techo se ha decidido clausurar el dormitorio e informar al área de Urbanismo municipal para que realice las valoraciones oportunas.