Canal Sur en Cádiz inaugura la exposición 'Celebrando 15 años' con obras de artistas vinculados al Café Bar Grimaldi

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CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión en Cádiz ha inaugurado este jueves 1 de octubre la exposición 'Celebrando 15 años', una muestra colectiva organizada por Gabriel Grimaldi que reúne el trabajo de artistas vinculados durante los últimos años al Café Bar Grimaldi.

La exposición cuenta con la participación de 37 artistas, cada uno de los cuales aporta una obra a esta muestra conmemorativa, como ha indicado Canal Sur en una nota.

Entre las piezas pueden encontrarse pinturas, óleos, acuarelas, pasteles, fotografías y trabajos de manualidades, además de una selección de estampas de diferentes temáticas aportada por un anticuario.

La iniciativa sirve para celebrar la trayectoria del Café Bar Grimaldi, que abrió sus puertas en 2010 en el barrio de Astilleros de Cádiz. Desde entonces, este establecimiento, de carácter eminentemente vecinal, se ha convertido en un espacio de encuentro y difusión cultural, dando cabida tanto a artistas aficionados como a creadores con una trayectoria más consolidada.

A lo largo de estos 15 años, el café ha acogido exposiciones y actividades relacionadas con distintas disciplinas artísticas, demostrando cómo la hostelería y la cultura pueden convivir y contribuir a acercar el arte a los barrios.

El establecimiento cuenta además con una biblioteca de alrededor de 400 libros, reunidos desde su apertura, que los clientes pueden consultar en el propio local o llevarse a casa.

La exposición 'Celebrando 15 años' puede visitarse hasta el 15 de octubre, de lunes a domingo, en la sede de Canal Sur en Cádiz, en la calle Carpinteros de Ribera.