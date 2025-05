Canal Sur concede el Premio 'Miradas Africanas' al cineasta franco-marroquí Saïd Hamich Benlarbi en el FCAT

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur va a otorgar el Premio 'Miradas Africanas' al cineasta franco-marroquí Saïd Hamich Benlarbi, en el marco del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), que se celebra en la localidad gaditana del 23 al 31 de mayo. El galardón se entregará uno de los días del certamen y será difundido por parte de la radio y televisión pública andaluza con la asistencia de representantes de ambas entidades participantes.

Según ha indicado en una nota, la propuesta del premio 'Miradas Africanas' de CanalSur es la de un cineasta que personalice con su trabajo la unión de los dos continentes. En este sentido, según ha señalado, Saïd Hamich Benlarbi reúne en sus trabajo todas estas cualidades que favorecen la visibilidad de la realidad de los países africanos a través del cine. De esta forma, se potencia y visibiliza tanto los talentos consolidados como los emergentes.

Saïd Hamich Benlarbi es un productor, director y guionista de cine, conocido por la producción de 'Much Loved', 'Volubilis', 'Zanka Contact y Hounds' y por dirigir 'Return to Bollene' y 'Across the Sea'. Este segundo largometraje se presenta en la edición de este año del Festival, una cinta que se estrenó en Cannes en la semana de la crítica y fue presentada también al Festival de Cine Europeo de Sevilla.

'Across the Sea' narra la historia de un joven magrebí que llega de forma ilegal para probar fortuna y allí malvive, entre la melancolía y las ganas de fiesta, hasta que conoce a una pareja nada convencional que da un vuelco a su vida

Canal Sur ha recordado que el FCAT se ha convertido en un certamen de referencia internacional, como lo indican las más de dos décadas que lleva en marcha. De carácter independiente y competitivo, es una cita imprescindible para la difusión del cine africano en España y América latina, además de su contribución a la lucha contra los estereotipos y clichés.

Este año, la película de apertura será 'Samia', una producción somalí que narra la historia de Samia Yusuf Omar, la atleta que soñó con convertirse en la chica más rápida del mundo y que logró participar en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Además, el festival incluye una programación muy variada que incluye la emisión de largometrajes, cortos, documentales con una amplia participación andaluza.

Con el fin de promover la cultura cinematográfica africana y la cooperación internacional, el director de la RTVA, Juande Mellado, y la presidenta del Centro de Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab, María Elena Cisneros, han firmado un convenio de colaboración para la difusión del certamen en la radio televisión pública andaluza.

En este sentido, RTVA realizará el tratamiento y seguimiento informativo del evento, tanto en los programas de información generalista como en los divulgativos o especializados, durante el desarrollo del Festival.