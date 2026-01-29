Canal Sur emite desde este viernes los cuartos de final del Concurso del Carnaval de Cádiz desde el Falla

La comparsa Los Humanos, de Martínez Ares, en su actuación en la fase de preliminares en el Falla. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Andalucía Televisión emite desde este viernes los cuartos de final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz que se celebra en el Gran Teatro Falla. Las emisiones darán comienzo a partir de las 19,55 horas, excepto el primer día que comenzará a las 20,25 horas. Además, pdorá verse también a través de la plataforma CanalSur Más.

Paz Santana y Soco López estarán en la presentación y los comentarios en el palco y Fati Pizarro en la tramoya para entrevistas en directo con protagonistas y conexiones grabadas con información de servicio público, según ha indicado en una nota Canal Sur, que ha señalado que Reyes Calvillo mantendrá conexiones en exteriores grabadas para los previos de los grupos en maquillaje o pasacalles, así como conexiones en directo a la salida del teatro tras las actuaciones. Igualmente se hará referencia a contenidos de redes sociales.

Además, la radio pública andaluza también se hace eco del Carnaval de Cádiz y la fase de cuartos se retransmitirá por Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz, mientras que las semifinales y la Final por Canal Sur Radio.

Para ello, el equipo de Canal Sur Radio formado por Fernando Pérez, Ana Candón y Pablo Cosano junto con los colaboradores Verónica Sánchez, Álvaro López y Juan Antonio Pérez, están asistidos técnicamente en las retransmisiones por Juan Luis Revidiego y Toni López.

Además de las retransmisiones, Canal Sur Radio ofrece a todos los oyentes en la plataforma de Podcast el programa 'El Ritmo del Tangai', presentado por Manolo Casal, con el resumen en los momentos más destacados del concurso de agrupaciones gaditano.