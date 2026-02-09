Canal Sur lleva a El Corte Inglés de Cádiz dos exposiciones sobre el 'Yuyu' y sobre tatuajes de Carnaval

Foto de familia en la presentación de una exposición sobre las chirigotas del 'Yuyu' en Cádiz - CANAL SUR

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés de Cádiz acoge desde este sábado dos muestras carnavalescas que rinden homenaje a uno de los grandes autores del humor gaditano, José Guerrero 'Yuyu', y a la pasión popular por el Carnaval a través del proyecto de Canal Sur 'Carnaval en la piel', dos muestras con las que se pretende contribuir a enriquecer una de las expresiones culturales y populares más importantes de Andalucía.

La primera de las muestras está dedicada a la chirigota del 'Yuyu' bajo el título 'El triunfo del humor absurdo', en la que se propone un recorrido por los 40 años de trayectoria carnavalesca de José Guerrero Roldán 'Yuyu', como ha indicado Canal Sur en una nota.

Desde su debut en 1986 hasta la actualidad, su obra ha trascendido el escenario del Gran Teatro Falla, llevando el humor surrealista de Cádiz a todo el territorio nacional. En este 2025, 'Yuyu' celebra cuatro décadas de chirigotas, consolidándose como "un auténtico referente y catedrático del humor absurdo".

La segunda exposición, titulada 'Carnaval en la piel', está compuesta por 16 fotografías en blanco y negro con pinceladas de color. Comparsistas, chirigoteros y público anónimo protagonizan este proyecto de Canal Sur que rinde tributo a los aficionados que viven el Carnaval con intensidad y "lo llevan grabado en la piel" a través de tatuajes.

"Son tatuajes de aficionados o de integrantes de agrupaciones que muestran símbolos, letras o tipos, reflejando la misma pasión con la que se vuelca la RTVA en el Carnaval gaditano", ha explicado Victoria de Haro, directora territorial de Canal Sur en Cádiz, durante la presentación de la muestra.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el domingo 22 de febrero, en horario comercial, y están organizadas por El Corte Inglés, con la colaboración de Bodegas Páez-Morilla.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE NANÓPEREZ EN CANAL SUR

Por otro lado, la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) inaugura este martes 10 de febrero a las 19,00 horas, en su sede provincial de Cádiz, la exposición 'Que cinco años no son nada' de NanóPerez.

La muestra se compone de las obras que el autor ha producido en los cinco últimos años. Son pinturas de pequeño, mediano y gran formato, de entre 30x40 cm y 50x50 cm, realizadas con pintura acrílica de calidad profesional, en soporte tabla y lienzo.

Todas las que son de soporte de madera llevan un marco flotante que protege totalmente cada pintura, muchas de las obras en soporte de lienzo son con marcos 3D, aunque algunas de ellas también están enmarcadas en madera de pino.

Desde hace muchos años la contemplación del arte, y en especial de las obras pictóricas en muy diversos museos y exposiciones, llevaron a este artista jerezano a querer conocer en profundidad el proceso del acto de pintar. Para ello, acudió a diversos talleres y clases magistrales de algunos pintores.

Así, comenzó a realizar obras figurativas, pero desde 2020 con la pandemia, decidió explorar otros lenguajes creativos, intentando crear un lenguaje propio, más personal, más interior, donde los campos de color, la geometría y las texturas son la base de sus obras, expuestas en treinta exposiciones individuales y colectivas hasta el 2025, como ha señalado Canal Sur

En este 2026, NanóPerez ha participado en diversos concursos de ámbito provincial, autonómico y nacional como el Premio BMW de Pintura o el Certamen de Pintura Ciudad de Jerez. Sus obras están disponibles y a la venta en diversos puntos de Cádiz y Andalucía, también en otras comunidades autónomas como Galicia y País Vasco, y fuera de España en Alemania, Reino Unido y Colombia.

La sede de la Cartuja de Canal Sur Radio y Televisión acogerá la muestra del 10 de febrero al 9 de marzo de 2026 y podrá visitarse de lunes a domingo de 09,00 a 21,00 horas.