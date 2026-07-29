Canal Sur lleva a los hogares andaluces la 181 edición de las tradicionales Carreras de Caballos de Sanlúcar (Cádiz)

El director general de la RTVA, Juande Mellado, y el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo, tras la firma del convenio. - RTVA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur emitirá en agosto las tradicionales Carreras de Caballos en las playas de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según el convenio firmado este miércoles entre el director general de la RTVA, Juande Mellado, y el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, Rafael Hidalgo, en un acto al que también han asistido Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de Radio y Televisión de Andalucía, y Victoria de Haro, directora territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Cádiz.

La 181 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda se celebrarán en dos ciclos durante el mes de agosto, siendo el primero los días 8, 9 y 10, y el segundo los días 21, 22 y 23. El programa oficial contempla la celebración de un total de 26 carreras, una más que el pasado año, de as que 12 se celebrarán en el primer ciclo y 14 en el segundo.

Por su parte, Canal Sur ofrecerá información sobre las carreras de caballos en horario de sobremesa, después del informativo N1. Andalucía Televisión (ATV) emitirá posteriormente estos mismos espacios, además de realizar dos programas con un resumen especial de los dos ciclos. Además, todo este material informativo estará disponible en la plataforma CanalSur Más.

Canal Sur ha recordado que las Carreras de Caballos de Sanlúcar constituyen una tradición centenaria que combina el aspecto deportivo con una profunda raíz social y cultural. Se considera una de las pruebas deportivas más antiguas no solo de la provincia de Cádiz, sino de todo el país. Su singularidad radica en el escenario natural en el que se desarrolla, ofreciendo un espectáculo inigualable que cada año atrapa a miles de turistas y profesionales del sector, dispuestos a vivir una experiencia única.

Según ha señalado la RTVA, este convenio se enmarca en su Plan de Responsabilidad Social Corporativa, en concreto en la línea 'Compromiso con Andalucía', contribuyendo, así, al desarrollo de una sociedad andaluza más justa, equitativa y solidaria, a la vez que más prospera y orgullosa de sus raíces.